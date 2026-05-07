Zlepšovanie procesov vo verejných financiách, boj s daňovými únikmi či ekonomické dopady aktuálneho konfliktu na Blízkom východe. To boli hlavné témy, o ktorých vo štvrtok v Bratislave rokovali minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a ministerka financií Severného Macedónska Gordana Dimitrieska-Kočoska. O slovenskej pomoci a odovzdávaní inovatívnych skúseností informuje TASR.
Boj proti daňovým únikom a nové systémy
Slovensko podľa ministra financií ponúka Severnému Macedónsku svoje overené skúsenosti z praxe. Obaja partneri diskutovali o viacerých zásadných inováciách v oblasti finančnej správy:
- témou číslo jeden bol spoločný záujem o efektívnejší boj s daňovými únikmi,
- slovenská strana detailne prezentovala už zavedené opatrenia, ako je napríklad nový systém QR kódov,
- zahraničnú ministerku zaujímal aj pripravovaný slovenský projekt elektronických faktúr,
- ten sa má podľa plánov spustiť od začiatku roka 2027 a mal by prepojiť všetky faktúry generované v SR priamo s finančnou správou.
„Témy, ktoré sme preberali, na jednej strane súvisia s bojom s daňovými únikmi. To je téma, ktorá veľmi zaujíma aj pani ministerku. My sme prezentovali mnohé veci, ktoré sme už zaviedli,“ priblížil bezprostredne po stretnutí Ladislav Kamenický.
Hodnota za peniaze a Centrálny ekonomický systém
Severomacedónsku ministerku okrem technológií mimoriadne zaujímalo aj fungovanie slovenského Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Dôležitosť efektívneho vynakladania štátnych prostriedkov je totiž pre obe krajiny v súčasnosti absolútnou prioritou. Kľúčovou témou bol aj unikátny štátny IT projekt:
- ide o projekt Centrálneho ekonomického systému, na ktorom Slovensko dlhodobo pracuje a v rámci Európskej únie (EÚ) môže byť úplným unikátom,
- jeho kompletná implementácia potrvá podľa odhadov ešte približne 10 rokov, kým sa doň napoja všetky inštitúcie,
- cieľom je získať dokonalý prehľad o tom, koľko kto míňa a ako spravuje svoje pridelené financie,
- získané dáta napokon poslúžia ako kľúčové vstupy pre spresnenie procesu prípravy štátneho rozpočtu na každý ďalší rok.
Podpora OSN a globálne ekonomické výzvy
Minister financií vyzdvihol fakt, že Slovenská republika je jednou z krajín, ktoré významne pomáhajú Severnému Macedónsku v rámci programu Organizácie spojených národov (OSN). Táto pomoc smeruje primárne do oblasti finančnej administratívy, aby sa balkánska krajina čo najrýchlejšie priblížila dôležitým procesom v rámci EÚ.
Záver bratislavského rokovania patril dlhej diskusii o aktuálnych geopolitických výzvach, ktorým čelí nielen oblasť Balkánu a strednej Európy, ale celý kontinent. „Jedná sa hlavne o ceny palív, ktorými sa zaoberáme, takisto o vplyv vojny v Perzskom zálive. To sú veľké výzvy, ktoré môžu ovplyvniť ekonomiky. S týmto má každá jedna krajina momentálne problém,“ zhodnotil šéf slovenského rezortu financií s tým, že vzájomná výmena informácií je v tejto zložitej dobe nevyhnutná.
Slovensko tak v rámci bilaterálnych rokovaní potvrdzuje svoju pozíciu štátu, ktorý nielen aktívne implementuje nové finančné technológie a prísne kontrolné mechanizmy, ale dokáže toto svoje cenné know-how úspešne a odborne exportovať aj svojim zahraničným partnerom.