Pápež Lev XIV. vo štvrtok prijal vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia. Ako potvrdila Svätá stolica na sociálnej sieti X, cieľom tejto dôležitej návštevy je upokojiť napäté bilaterálne vzťahy. Tie v poslednom období výrazne naštrbili ostré slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu hlavy katolíckej cirkvi.
Audiencia za zatvorenými dverami a snaha o zmier
Americký šéf diplomacie sa už pred cestou do Európy snažil zmierniť význam nedávnych výrokov prezidenta USA. Na utorkovej tlačovej konferencii v Bielom dome uviedol, že cestu plánovali už skôr a že s Vatikánom je potrebné diskutovať o viacerých témach, najmä o náboženskej slobode. Z priebehu štvrtkovej návštevy vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Marco Rubio, ktorý je sám praktizujúcim katolíkom, dorazil do Apoštolského paláca krátko pred 11.15 h SELČ,
- jeho súkromná audiencia u pápeža trvala podľa agentúry AFP približne 45 minút,
- okrem hlavy cirkvi sa americký minister stretne aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a v piatok bude rokovať aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou,
- americký veľvyslanec pri Svätej stolici Brian Burch vopred avizoval, že pôjde pravdepodobne o „úprimnú diskusiu“.
Ostrá výmena názorov pre vojnu a jadrové zbrane
Vzťahy medzi Washingtonom a Vatikánom sa po nástupe prvého amerického pápeža v dejinách výrazne zhoršili. Za najnovším diplomatickým napätím medzi oboma štátmi stojí najmä nedávna slovná prestrelka týkajúca sa konfliktu na Blízkom východe a migračnej politiky:
- Donald Trump pápežovi v apríli vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre, a označil ho za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“,
- stalo sa tak po tom, čo pápež verejne odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako „skutočne neprijateľný“,
- americký prezident následne tvrdil, že Lev XIV. údajne podporuje jadrové vyzbrojenie Iránu, čo katolícka cirkev, ktorá dlhodobo odmieta všetky jadrové zbrane, rázne poprela,
- samotný Lev XIV. reagoval slovami, že sa americkej administratívy „nebojí“ a má „morálnu povinnosť vyjadrovať sa“ k vojne kriticky a odmietavo.
Pre 70-ročného rodáka z Chicaga, ktorý práve tento týždeň oslavuje svoj prvý rok na pápežskom stolci, ide o kľúčovú diplomatickú výzvu. Návšteva Marca Rubia, ktorý sa s Levom XIV. stretol naposledy v máji 2025 spolu s viceprezidentom J. D. Vanceom, ukazuje, že Washington má napriek ostrej rétorike v Bielom dome záujem o udržanie aspoň základného konštruktívneho dialógu s najvplyvnejšou morálnou autoritou sveta.