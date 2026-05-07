Vo veku 73 rokov zomrela významná osobnosť slovenskej justície a ochrany ľudských práv Jana Dubovcová. Počas svojho profesionálneho života pôsobila ako ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady (NR) SR a nezmazateľnú stopu zanechala ako verejná ochrankyňa práv. Správu o úmrtí, ktorá zasiahla politickú a odbornú verejnosť, potvrdili súčasní štátni predstavitelia.
Bohatá politická a justičná kariéra
Životný príbeh Jany Dubovcovej bol neoddeliteľne spätý s neúnavným zápasom za spravodlivosť, integritu súdnictva a ochranu základných slobôd na Slovensku. Svoje bohaté skúsenosti uplatňovala v nasledovných kľúčových funkciách:
- v rokoch 2010 – 2012 zastávala poslanecký mandát v NR SR,
- v období 2012 – 2017 viedla úrad verejnej ochrankyne práv (ombudsmanky),
- v roku 2023 zastávala post ministerky spravodlivosti ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora.
Hlas najzraniteľnejších a systémová kritika
Úradujúci verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský pripomenul najmä jej zásadný odkaz v oblasti ochrany detí. Z jej prístupu k ombudsmanskému úradu dlhodobo rezonujú najmä tieto postoje:
- do funkcie vniesla novú mieru osobnej odvahy a autentického záujmu o človeka,
- ako hlas tých najmenších nekompromisne poukazovala na závažné systémové zlyhania v reedukačných centrách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany,
- jej prístup nebol len prísne úradnícky, ale hlboko aktívny a ľudský.
Kondolencie od najvyšších predstaviteľov
Na úmrtie bezprostredne zareagoval na sociálnej sieti súčasný minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý verejne oznámil túto smutnú správu:
„Rodine a blízkym, ako aj všetkým, ktorí ju poznali, vyjadrujem úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke,“ uviedol minister vo svojom odkaze.
Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril aj Róbert Dobrovodský. Ten zdôraznil, že odhodlanie Jany Dubovcovej pomenúvať pravdu aj vtedy, keď to bolo politicky nekomfortné, zostáva pre neho i pre celú kanceláriu trvalou inšpiráciou a vzorom.
Slovenská republika stráca v Jane Dubovcovej nielen erudovanú právničku a bývalú vysokú štátnu úradníčku, ale predovšetkým osobnosť, ktorá sa počas celej svojej kariéry nebála otvorene postaviť za práva tých, ktorí sa sami brániť nedokázali.