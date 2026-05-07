Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania prelomový návrh novely Ústavy SR. Po novom by občania mohli predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady (NR) SR prostredníctvom celoštátneho ľudového hlasovania. Tento výnimočný krok má presne stanovené a prísne pravidlá, ktoré majú zabezpečiť riešenie situácií pri zásadnej strate dôvery verejnosti v parlament.
Prísne podmienky pre vyhlásenie a platnosť hlasovania
Zásah do trvania poslaneckého mandátu je definovaný ako extrémny, preto návrh počíta s poistkami. Aby bolo ľudové hlasovanie o odvolaní parlamentu vyhlásené a platné, musia byť splnené nasledovné kritériá:
- iniciatíva musí vzísť z petície, ktorú podpíše aspoň 350 000 občanov s právom voliť do NR SR, na základe čoho hlasovanie vyhlási prezident,
- hlasovanie nie je možné vyhlásiť počas prvých a posledných šiestich mesiacov volebného obdobia parlamentu, ani v závere mandátu prezidenta či počas vojnového stavu,
- na úspešné odvolanie je potrebná trojpätinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, aký sa zúčastnil na predchádzajúcich voľbách do národnej rady.
„Ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je viazaný na splnenie prísnych podmienok,“ zdôvodnilo ministerstvo spravodlivosti s tým, že takto stanovený počet podpisov predstavuje výraz vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky.
Následky úspešného referenda a úloha Ústavného súdu
V prípade, že by ľudové hlasovanie o predčasnom konci parlamentu bolo úspešné, nastupuje rýchly legislatívny a volebný proces, do ktorého sa môže zapojiť aj súdna moc:
- predseda parlamentu musí vyhlásiť nové voľby do siedmich dní od zverejnenia výsledkov (ak by tak neurobil, voľby by vyhlásil prezident),
- samotné predčasné voľby by sa museli uskutočniť najneskôr do 110 dní od ich vyhlásenia, pričom mandát odvolaného parlamentu by zanikol až dňom konania nových volieb,
- prípadné sťažnosti voči výsledku by riešil Ústavný súd SR v lehote do 30 dní,
- sťažnosť by mohla podať aspoň pätina poslancov národnej rady alebo priamo samotný petičný výbor zastupujúci občanov.
Navrhované zmeny majú podľa rezortu naplniť verejný prísľub premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o posilnení priamej demokracie a umožnení občanom vyvolať predčasné voľby. Súčasnej vládnej koalície sa však toto opatrenie nedotkne. Návrh totiž počíta s tým, že nové pravidlá vstúpia do účinnosti až po uplynutí aktuálneho volebného obdobia NR SR, ktoré sa začalo v roku 2023.