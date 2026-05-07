Zrušenie dňa pracovného pokoja pri súčasnom ponechaní štátneho sviatku na 8. mája a 15. septembra sa ako konsolidačné opatrenie takmer neprejaví. Naopak, podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko (PS) toto rozhodnutie iba zbytočne zaťaží firmy, štátne inštitúcie a samotných zamestnancov. Podľa opozičných poslancov vznikol v praxi chaos, s ktorým sa zamestnávatelia vyrovnávajú rôznymi spôsobmi:
- časť firiem a inštitúcií nariadila zamestnancom dovolenky,
- iné ich nechávajú doma z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa,
- ďalšie štandardne fungujú, no zamestnancom musia vyplácať stopercentný príplatok k mzde.
Chaos v nemocniciach a štátnych inštitúciách
Dôsledky nového legislatívneho stavu sa prejavili naprieč celým pracovným trhom, no najmä vo verejnej sfére. Upozornila na to poslankyňa za PS Simona Petrík.
„Nemocnice nechávajú v tento deň pracovať len nevyhnutný počet zamestnancov, a preto dochádza k rušeniu a prekladaniu termínov už plánovaných zákrokov na tento deň. Štátne inštitúcie, napríklad aj Národná rada, tiež radšej nechajú významné percento svojich zamestnancov doma, ako by im mali platiť 100 % príplatky,“ zhodnotila situáciu Petrík.
Podľa jej slov si mnohé inštitúcie zrátali, že na príplatky v rozpočte nemajú peniaze, a preto zamestnancov radšej nechajú doma.
Slabý ekonomický prínos a záťaž pre rodičov
Poslanec Štefan Kišš (PS) odhadol prínos zrušenia voľna na 8. máj len na približne 15 miliónov eur, čo podľa neho predstavuje iba desatinu pôvodne odhadovaného príspevku do ekonomiky Slovenska. „Rušenie dní pracovného pokoja alebo štátnych sviatkov bolo pôvodne konsolidačné opatrenie, ktoré má pomôcť ekonomike,“ pripomenul pôvodný zámer vlády.
Kritika opozície smeruje aj k riešeniu pre rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR totiž vydalo usmernenie, podľa ktorého môžu rodičia na tento deň čerpať ošetrovné (OČR), pokiaľ škola ich dieťaťa nebude vyučovať. To so sebou prináša dve veľké nevýhody:
- pre rodiča to v prvom rade znamená nižší príjem, keďže OČR sa vypláca len v objeme 55 % mzdy,
- vypláca ho Sociálna poisťovňa, ktorá sa už teraz nachádza v hlbokej trojmiliardovej strate.
SaS: Vláda vytvorila právneho mutanta
Podľa poslanca za SaS Mariána Viskupiča mal byť 8. máj dôstojnou spomienkou na víťazstvo nad fašizmom a dňom pracovného pokoja. Namiesto toho sa podľa neho mení na deň totálneho zmätku.
„Je to priamy dôsledok neschopnosti a arogancie dvoch ministrov - Ladislava Kamenického (Smer-SD) a Erika Tomáša (Hlas-SD). Zrušili deň pracovného pokoja, ale sviatok nechali. Vytvorili právneho mutanta - pracovný sviatok, niečo, čo v našom právnom poriadku nikdy neexistovalo,“ vyhlásil Viskupič.
Jeho stranícka kolegyňa Martina Bajo Holečková dodala, že napriek upozorneniam štát problém vôbec nevyriešil. „Toto nie je systémové riešenie. To je presunutie problému štátu na rodiny, školy a zamestnávateľov. Namiesto úspory tu bude ešte väčší chaos, viac byrokracie a ďalšie náklady. A vláda sa tvári, že konsoliduje,“ doplnila poslankyňa.
Rezort práce sa bráni: Zmeniť to musia iní
Samotné MPSVR zodpovednosť za aktuálny legislatívny stav odmietlo. Rezort argumentuje tým, že tento stav nastal schválením balíka zákonov známeho ako lex konsolidácia z dielne ministerstva financií.
„Ak by sa tento stav mal zmeniť, tak cez novelu zákona o štátnych sviatkoch, ktorý je v gescii ministerstva kultúry, a nie cez novelu Zákonníka práce,“ reagoval rezort práce na ostrú kritiku opozície s tým, že iniciatíva by mala prísť z iných ministerstiev.
„Predseda vlády a minister financií sa však vyjadrili, že chcú súčasný stav zachovať. My to rešpektujeme a nás len poteší, keď ľudia, ktorí pôjdu do práce, dostanú stopercentný príplatok alebo náhradné voľno,“ uzavrelo svoje stanovisko ministerstvo práce.