Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok dopoludnia predčasne ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Odsúhlasili si totiž návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) o jej ukončení. Na programe pritom mali ešte desiatky neprediskutovaných bodov, ktoré sa museli presunúť na ďalšie riadne zasadnutie.
Nevybavená agenda a vetované zákony
Zákonodarný zbor na tejto schôdzi rokoval už od 14. apríla, no naplánovaný program sa mu do konca naplniť nepodarilo. Z detailov o presunutej agende vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- na programe zostalo okolo 50 neprediskutovaných bodov,
- poslanci sa nedostali napríklad k dvom prezidentom vetovaným legislatívam,
- konkrétne ide o zákon o tzv. covidových amnestiách a o novelu zákona o hazardných hrách,
- plénum okrem toho nediskutovalo ani o dôležitej vládnej novele zákona o Environmentálnom fonde.
Nové pravidlá na májovej schôdzi
Všetky nedoriešené body sa tak automaticky presunú na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 26. mája. Zmien sa však dočká samotný proces debát v pléne:
- zákonodarcovia sa už na nej budú riadiť úplne novým rokovacím poriadkom,
- po novom sa napríklad bude o jednom bode programu diskutovať maximálne 37,5 hodiny.
Zostávajúca mimoriadne obsiahla agenda tak spoločne s novými a prísnejšími pravidlami sľubuje koncom mája v parlamente ďalšie intenzívne rokovania. Dnešné predčasné ukončenie schôdze tak prakticky len odsunulo nahromadené legislatívne resty na neskôr.