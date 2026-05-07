Tím budúceho maďarského premiéra Pétera Magyara vedie za zatvorenými dverami intenzívne diplomatické rozhovory s lídrami Európskej komisie (EK). Ich hlavným cieľom je urýchlené odblokovanie obrovských eurofondov z éry predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána. O kľúčových rokovaniach v Bruseli informoval vo štvrtok server 24.hu s odvolaním sa na magazín Politico a spravodajcu TASR v Budapešti.
Miliardy z fondu obnovy a časový stres
Z detailov o dostupných financiách a z aktuálnych postojov bruselských úradníkov k šibeničným termínom vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- v hre sú obrovské peniaze z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktoré však musí Maďarsko vyčerpať už do konca augusta,
- celková zmrazená suma zahŕňa 6,5 miliardy eur v podobe nenávratných grantov a ďalších 3,9 miliardy eur vo forme výhodných úverov,
- EK sa domnieva, že štát pre extrémny nedostatok času už nestihne do augustového termínu zrealizovať všetky pôvodne plánované projekty,
- budúcej maďarskej vláde zo strany Tisza preto Európska komisia dôrazne odporúča, aby pragmaticky stiahla časť svojich nárokov na podporu.
Prehodnocovanie projektov a záchrana rozpočtu
Komisia považuje vyplatenie plných 10 miliárd eur za nereálne, no navrhuje uvoľniť aspoň časť úverovej linky. Nová vládna garnitúra v Budapešti tak aktuálne prijíma tieto krízové opatrenia:
- strana Tisza v súčasnosti urýchlene prehodnocuje celý zoznam plánovaných projektov s jasným cieľom zachrániť z fondov čo najviac peňazí,
- domáci analytici a vládni experti zostavujú prísny rebríček investícií výlučne podľa toho, ktoré z nich je technicky a administratívne možné vôbec dokončiť,
- prístup k európskym zdrojom však zo strany Bruselu naďalej zostáva tvrdo podmienený zavedením nevyhnutných reforiem v oblasti právneho štátu.
Strategickým cieľom Budapešti je v týchto dňoch podľa zistení maďarského servera nepszava.hu predložiť Komisii zámerne „nadhodnotený zoznam projektov“. Budúci vládny kabinet Pétera Magyara si od tohto taktického kroku sľubuje, že aj v prípade nečakaného výpadku niektorých investícií dokáže krajina v obmedzenom čase vyčerpať absolútne maximum z dostupného európskeho rozpočtu.