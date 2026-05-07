V noci na štvrtok (7. mája) krátko po polnoci došlo na 58. kilometri diaľnice D1 v smere od Piešťan na Trnavu k mimoriadne tragickej dopravnej nehode. Český kamión zozadu vpálil do vozidiel stojacich v odstavnom pruhu, pričom havária si vyžiadala dva ľudské životy. O detailoch smrteľnej kolízie, pri ktorej zasahovali všetky záchranné zložky, informovala polícia.
Priebeh nehody a fatálne následky
Podľa doposiaľ zistených informácií sa 34-ročný vodič nákladného motorového vozidla značky MAN, občan Českej republiky, plne nevenoval vedeniu vozidla. Následky jeho nepozornosti boli na diaľnici zdrvujúce:
- pravou prednou časťou kamióna narazil do vozidla Peugeot Boxer, ktoré v tom čase stálo v odstavnom pruhu,
- po silnom náraze bolo toto vozidlo odhodené do ďalšieho auta značky VW Transporter,
- v čase zrážky sa pri druhom menovanom vozidle nachádzali dvaja muži, ktorí práve menili defektnú pneumatiku,
- 40-ročný občan Slovenska a 44-ročný Poliak utrpeli devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahli,
- ďalší dvaja pasažieri (32-ročná Slovenka a 24-ročný občan Poľska) vyviazli z kolízie bez zranení.
Vyšetrovanie a negatívne testy na omamné látky
Samotný vodič kamióna vyviazol zo zrážky bez akýchkoľvek zranení. Ďalší postup polície a záchranárov priamo na mieste nočnej tragédie zahŕňal nasledovné úkony:
- policajti podrobili českého vodiča dychovej skúške na alkohol aj orientačnému testu na drogy, pričom obe dopadli „s negatívnym výsledkom“,
- na mieste zasahovali všetky dostupné záchranné zložky a privolaný bol aj špecializovaný znalec z odboru cestná doprava,
- prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ, ktorý bezodkladne začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia tejto tragickej nehody sú momentálne predmetom ďalšieho vyšetrovania a podrobného znaleckého skúmania. Úsek diaľnice musel byť počas dokumentovania stôp a odstraňovania následkov havárie dočasne obmedzený.