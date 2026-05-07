Bratislavskí hasiči zasahovali v stredu (6. 5.) podvečer pri tragickej dopravnej nehode v mestskej časti Vajnory. Na Rybničnej ulici došlo k pádu osobného vozidla z nadjazdu, ktoré po dopade okamžite zachvátili plamene. Nehoda si vyžiadala jeden ľudský život. O zásahu informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja na sociálnej sieti.
Priebeh zásahu a likvidácia požiaru
Po príchode hasičských jednotiek na miesto udalosti bol automobil už v treťom štádiu horenia. Zásah komplikoval fakt, že oheň sa stihol rozšíriť aj na okolitú vegetáciu. Hasiči postupovali nasledovne:
- nasadenie autonómnych dýchacích prístrojov kvôli silnému zadymeniu a toxickým splodinám,
- likvidácia požiaru pomocou troch prúdov vody,
- dôkladný prieskum okolia nehody,
- asistencia pri naložení vraku na vozidlo odťahovej služby.
Tragické následky
Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa osobe vo vnútri vozidla už nepodarilo pomôcť. Plamene a devastačné zranenia po páde boli fatálne.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar automobilu je už plne rozvinutý, pričom plamene sa rozšírili aj na okolitý porast,“ priblížil HaZZ dramatické momenty z miesta činu.
Osoba nachádzajúca sa vo vraku utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Presné príčiny, prečo vozidlo prerazilo zábrany a zrútilo sa z nadjazdu, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania polície.