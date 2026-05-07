Počet kybernetických útokov so zneužitím technológie NFC na Slovensku a v Českej republike raketovo rastie. Bezpečnostná spoločnosť ESET varuje pred rapídnym šírením škodlivého kódu NGate, ktorý cieli na používateľov Android zariadení a slúži na krádež peňazí. Podľa najnovších dát za touto masívnou vlnou podvodov stojí s najväčšou pravdepodobnosťou jediný organizovaný aktér.
Varovné štatistiky a spôsob manipulácie
Telemetrické dáta spoločnosti ESET ukazujú enormný nárast aktivity podvodníkov. Len za prvé štyri mesiace roka 2026 zaznamenali bezpečnostní analytici na Slovensku a v Česku viac detekcií kódu NGate ako za celý rok 2025. V medziročnom porovnaní ide o takmer 15-násobný nárast. Keďže sa malvér nedostane do Android zariadenia bez aktívnej spolupráce obete, útočníci využívajú prepracovaný systém manipulácie, ktorý prebieha nasledovne:
- útok často začína nečakaným telefonátom od podvodníka, ktorý sa vydáva za zamestnanca Národnej banky Slovenska alebo zastupuje bankovú aplikáciu George od Slovenskej sporiteľne,
- útočník upozorní na vymyslený problém s účtom a presvedčí obeť na inštaláciu falošnej aplikácie cez odkaz na WhatsApp či Telegram,
- po inštalácii NGate (často aj s pomocou aplikácií na vzdialenú správu) je používateľ vyzvaný, aby priložil platobnú kartu k NFC čipu smartfónu,
- posledným krokom krádeže je vyžiadanie a vloženie PIN kódu k platobnej karte priamo do podvodnej aplikácie.
„NGate je príkladom hrozby, pri ktorej útočníci kombinujú sociálne inžinierstvo, škodlivý kód a zneužitie dôvery používateľov. Bez aktívnej spolupráce obete sa NGate do zariadenia nedostane,“ hovorí Lukáš Štefanko, výskumník spoločnosti ESET, ktorý tento nebezpečný škodlivý kód analyzoval.
Cielené útoky a ako sa pred nimi chrániť
Podľa expertov nejde o náhodné incidenty. Až 90 % detegovaných NGate aplikácií komunikovalo s tým istým serverom a exfiltrovalo rovnaký typ dát. Zarážajúcim znakom je vysoký stupeň personalizácie, kedy falošná aplikácia nesie priamo meno konkrétneho používateľa. „Pri týchto útokoch je kľúčová dôvera obete. Útočníci sa nespoliehajú iba na technickú stránku malvéru, ale najmä na presvedčivý príbeh, telefonickú manipuláciu a vytvorenie pocitu naliehavosti,“ dopĺňa Štefanko. Pred podobnými hrozbami ESET odporúča dodržiavať tieto kľúčové zásady:
- nikdy neinštalujte aplikácie na základe telefonátu a sťahujte ich iba z oficiálnych obchodov,
- neprikladajte svoju platobnú kartu k telefónu po výzve volajúceho alebo neznámej mobilnej aplikácie,
- nikdy nevkladajte PIN platobnej karty do pochybnej mobilnej aplikácie,
- buďte obozretní pri telefonátoch, ktoré vytvárajú nátlak alebo sa odvolávajú na problém s účtom,
- svoju funkciu NFC majte v smartfóne zapnutú výlučne vtedy, keď ju skutočne používate.
Kyberzločinci sú čoraz vynaliezavejší a pri svojich útokoch vsádzajú na paniku a dôverčivosť ľudí. Hoci technológia NFC prináša do našich životov pohodlie, v rukách podvodníkov sa mení na nebezpečný nástroj na bezproblémové vysávanie bankových účtov. Ostražitosť, chladná hlava a kritické myslenie pri nečakaných telefonátoch tak zostávajú tou najúčinnejšou zbraňou proti strate celoživotných úspor.