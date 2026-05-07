Väčšina občanov Európskej únie už nepovažuje Spojené štáty za dôveryhodného partnera. Vyplýva to z najnovšej štúdie založenej na rozsiahlych prieskumoch vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. O prekvapivých výsledkoch zmeny európskej verejnej mienky informuje
Pokles dôvery a dôsledky Trumpovho úradovania
Úradovanie Donalda Trumpa na poste prezidenta USA zanechalo vo vzťahoch hlboké stopy, uviedla vo svojej analýze nadácia Bertelsmann Foundation. Na prieskumoch inštitútu Nira Data sa v marci tohto roka zúčastnilo viac než 18 000 dospelých respondentov vo veku od 18 do 69 rokov. Z detailných výsledkov štúdie vyplývajú nasledovné kľúčové zistenia:
- podľa 58 percent občanov EÚ nie sú Spojené štáty dôveryhodným partnerom (v Nemecku je toto číslo podľa autora štúdie Floriana Kommera dokonca na úrovni 73 percent),
- len 31 percent opýtaných aktuálne považuje USA za najdôležitejšieho partnera EÚ (v septembri 2024 to bolo ešte 51 percent, ide teda o masívny prepad sympatií),
- až 73 percent respondentov si myslí, že Európa by po desaťročiach blízkych vzťahov s USA „mala ísť svojou vlastnou cestou“ (koncom roka 2024 tento názor zastávalo len 63 percent opýtaných).
Potreba nezávislosti a iné strategické partnerstvá
V závere zverejnenej štúdie nadácia podotkla, že „polarizujúci prezident USA a narastajúce geopolitické napätie posunuli verejnú mienku v Európe smerom k väčšej nezávislosti.“ Prieskum súčasne jasne naznačil, že Čína medzi európskymi respondentmi v EÚ nenadobúda na význame ako možný alternatívny politický či obchodný partner a ohľadne Pekingu naďalej pretrváva vysoká miera skepticizmu.
Naopak, Británia a Kanada sú podľa štúdie občanmi čoraz viac považované za kľúčových strategických partnerov, ktorí by mali hrať významnejšiu úlohu. Napriek silnejúcemu odklonu od politiky Spojených štátov však podpora pre obrannú alianciu NATO zostáva naďalej veľmi vysoká, pričom až 63 percent opýtaných ju pevne považuje za ústredný pilier európskej bezpečnosti.