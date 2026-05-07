Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok ráno odcestoval na dôležitú pracovnú cestu do Nemecka. V Mníchove má na pláne stretnutie s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom a následne vystúpi aj na prestížnej Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. O premiérovom programe informuje TASR.
Bilaterálne vzťahy a automobilový priemysel
Premiér bude s bavorským partnerom diskutovať najmä o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov. Z pracovného programu zverejneného tlačovým a informačným odborom Úradu vlády (ÚV) SR vyplývajú nasledovné dôležité body:
- kľúčovým diplomatickým bodom je stretnutie s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom,
- Robert Fico následne vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii,
- táto expertná udalosť bude primárne zameraná na automobilový priemysel, ktorý je pre slovenskú ekonomiku kľúčový.
Pamiatka obetiam nacistického teroru v Dachau
Svoju zahraničnú pracovnú cestu v Nemecku slovenský premiér zavŕši pietnou spomienkou. Navštívi bývalý koncentračný tábor Dachau, kde položí kyticu k pomníku obetí národného socializmu. O tomto mieste pripomenul úrad vlády nasledovné historické súvislosti:
- tábor bol zriadený už v roku 1933 a stal sa jedným z hlavných symbolov nacistického teroru,
- oslobodený bol na samom konci druhej svetovej vojny, presne 29. apríla 1945 postupujúcou americkou armádou.
Predseda vlády by sa mal podľa plánovaného harmonogramu vrátiť na Slovensko ešte vo štvrtok vo večerných hodinách. Táto jednodňová diplomatická cesta tak symbolicky prepája aktuálne ekonomické záujmy Slovenska v dôležitom nemeckom regióne s pripomienkou tragických historických udalostí európskych dejín.