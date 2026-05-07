Americký federálny sudca v stredu zverejnil dopis na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Dopis bol doposiaľ zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore v dôsledku vyšetrovania iného kriminálneho prípadu. O prekvapivom kroku americkej justície informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
Obsah utajovaného listu a nález v cele
Epsteinov bývalý spoluväzeň, ktorý si podľa agentúry AP odpykáva doživotný trest za zabitie štyroch ľudí, uviedol, že list našiel vo svojej cele v knihe. Údajne sa tak stalo po tom, ako sa odsúdený finančník koncom júla 2019 prvýkrát neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. Z ručne napísaného textu na linajkovanom papieri vyplývajú nasledovné mrazivé vyjadrenia:
- „Vyšetrovali ma celé mesiace – nenašli NIČ!!!“ sťažuje sa finančník v ťažko čitateľnom texte,
- „Je potešením, keď si človek môže vybrať čas, kedy sa rozlúči,“ pokračuje autor v úvahách o vlastnej smrti,
- „Čo chcete, aby som urobil – začal nariekať!! TO NIE JE ŽIADNA ZÁBAVA - NESTOJÍ TO ZA TO!!“ píše sa v expresívnom závere dopisu.
Pochybnosti o pravosti a záhadná smrť
Americký sudca Kenneth Karas dokument zverejnil až teraz, a to na základe oficiálnej žiadosti denníka The New York Times. Spis doteraz podliehal prísnemu utajeniu pre prebiehajúce trestné konanie voči spomínanému spoluväzňovi. Agentúry však v súvislosti s dokumentom a samotným prípadom upozorňujú na viaceré nejasnosti a historické súvislosti:
- pravosť ručne písaného listu doteraz nebola oficiálne potvrdená,
- v rozsiahlych vládnych spisoch, ktoré detailne vyšetrovali okolnosti Epsteinovej smrti, sa takýto dopis paradoxne vôbec nezmieňoval,
- odsúdený multimilionár podľa vyšetrovateľov vybudoval rozsiahlu nelegálnu sieť, cez ktorú organizoval stretnutia vplyvných osôb s neplnoletými dievčatami,
- finančníka napokon našli mŕtveho 10. augusta 2019 vo svojej cele v newyorskej väznici, pričom súdny lekár stanovil ako príčinu smrti samovraždu obesením.
Početné bezpečnostné zlyhania vo väznici a najmä chýbajúce záznamy z bezpečnostných kamier dodnes vyvolávajú o Epsteinovej smrti vážne pochybnosti. Objav údajného listu na rozlúčku tak len prilieva olej do ohňa do jedného z najväčších a najsledovanejších kriminálnych škandálov tohto storočia.