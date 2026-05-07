Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškijánom. Počas strategického rozhovoru opätovne zdôraznil nutnosť okamžitého otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. O diplomatických snahách a plánoch na medzinárodnú námornú misiu informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Spoločná námorná misia a odkaz Trumpovi
Líder Francúzska iránskemu prezidentovi priamo navrhol, aby sa detailne oboznámil s pripravovanými európskymi plánmi. Z jeho vyjadrení po telefonáte vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- cieľom Francúzska a Veľkej Británie je zriadiť špeciálnu medzinárodnú misiu,
- jej hlavnou úlohou by bolo vytvoriť stabilné podmienky pre bezpečný prechod všetkých lodí cez strategickú úžinu,
- „Vyzval som iránskeho prezidenta, aby túto príležitosť využil, a mám v úmysle túto tému prebrať s prezidentom Trumpom,“ napísal Emmanuel Macron na sociálnej sieti X.
Iránska nedôvera a presun lietadlovej lode
Iránske štátne médiá v nadväznosti na telefonát informovali o postojoch a podmienkach samotného Masúda Pezeškijána:
- iránsky líder „zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu,“
- zároveň však jasne poukázal na pretrvávajúcu a hlbokú nedôveru Teheránu voči Spojeným štátom,
- tá je podľa neho spôsobená nepriateľskými krokmi americkej strany, „ktorá počas nedávnych rokovaní dvakrát zaútočila na našu krajinu.“
Kľúčový rozhovor oboch svetových lídrov sa uskutočnil vo vysoko napätej atmosfére. Len krátko predtým totiž francúzska armáda oficiálne oznámila, že jej vlajková lietadlová loď Charles de Gaulle sa už cez Suezský prieliv plaví na juh Červeného mora. Ide o priamu súčasť príprav na vojenskú misiu, ktorá má za cieľ definitívne obnoviť slobodu plavby cez zablokovaný Hormuzský prieliv.