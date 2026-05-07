Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu dôrazne varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich na urýchlenú evakuáciu personálu. Dôvodom sú obavy z možného narušenia blížiacich sa osláv Dňa víťazstva 9. mája v Moskve zo strany Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým zdôraznil, že Rusko neustále porušuje vyhlásené prímerie a Kyjev teraz zvažuje adekvátnu reakciu. O stupňujúcom sa napätí informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Varovanie diplomatom a hrozba odvetného úderu
Hovorkyňa ruského ministerstva Marija Zacharová vo videu adresovanom ostatným štátom na sieti Telegram varovala pred tvrdou odplatou. Z jej vyjadrení a doterajšieho vývoja vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- „Ruské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne vyzýva orgány vašej krajiny, aby k tomuto vyhláseniu pristupovali s najvyššou zodpovednosťou a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu z mesta Kyjev,“ apelovala Zacharová,
- evakuácia je podľa nej nevyhnutná z dôvodu hroziaceho „odvetného úderu ruských ozbrojených síl na Kyjev“ v prípade narušenia osláv Dňa víťazstva,
- Rusko pri tejto príležitosti predtým jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája,
- Ukrajina reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby už od stredajšej polnoci (od utorka 5. mája) a vyzvala Moskvu, aby sa k pokoju zbraní pridala.
Zelenského reakcia a odmietnutie Putinovej vojny
Ukrajinský líder však v stredu ostro upozornil, že ruská armáda na snahy o prímerie reagovala len ďalšími útokmi. Volodymyr Zelenskyj v tejto súvislosti na sociálnej sieti X prezentoval jasný postoj Kyjeva:
- „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil ukrajinský prezident,
- ruský prezident Vladimir Putin podľa jeho slov nedokáže žiť bez vojny a zaujíma ho iba jeho vojenská prehliadka,
- „Ukrajina je pripravená pracovať na mieri. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne,“ zdôraznil Zelenskyj.
Líder brániacej sa krajiny na záver svojho vyjadrenia poukázal na absurditu súčasnej situácie, do ktorej sa šéf Kremľa vlastným konaním dostal. „Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál: Už toho bolo dosť,“ uzavrel rázne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.