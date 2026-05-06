Aj najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi narazil na neúprosnú byrokraciu amerického bankovníctva. Pápež Lev XIV., vlastným menom Robert Francis Prevost, sa na vlastnej koži presvedčil, že titul „námestník Kristov“ na linkách technickej podpory veľa neznamená. O kurióznom incidente informoval denník The New York Times s odvolaním sa na agentúru ANSA.
Vatikán vs. americká pobočka
K situácii došlo približne dva mesiace po minuloročnom konkláve, v ktorom bol Robert Francis Prevost zvolený za hlavu cirkvi. Pápež, ktorý si z praktických dôvodov potreboval aktualizovať svoje osobné údaje v americkej banke, narazil na bezpečnostné protokoly, ktoré nepočítali s jeho novým „zamestnaním“.
Priebeh neúspešnej reklamácie:
- Identifikácia: Pápež telefonoval pod svojím občianskym menom Robert Prevost a korektne odpovedal na všetky overovacie otázky pracovníčky.
- Požiadavka: Chcel si zmeniť telefónne číslo a adresu trvalého pobytu priradenú k účtu.
- Kameň úrazu: Pracovníčka banky trvala na tom, že zmeny takéhoto charakteru je z bezpečnostných dôvodov možné vykonať len osobne na pobočke v Spojených štátoch.
- Vysvetlenie: Keď pápež namietal, že prísť osobne nemôže, pracovníčka sa pýtala na dôvod.
„Haló, tu pápež“
Podľa blízkeho priateľa Svätého Otca, Toma McCarthyho, ktorý príbeh zverejnil vo videu, sa pápež pokúsil situáciu vyriešiť diplomaticky, no úprimne. Keďže vysvetlenie o „nemožnosti cestovať“ nestačilo, rozhodol sa odhaliť svoju identitu.
„Zmenilo by sa niečo, ak vám poviem, že som pápež Lev?“ opýtal sa podľa svedectva Roberta Francis Prevost.
Reakcia na druhej strane linky však nebola plná bázne ani ospravedlnení. Pracovníčka banky, pravdepodobne presvedčená, že ide o žart alebo pokus o podvod, jednoducho zložila telefón.
Tento incident vtipne ilustruje priepasť medzi majestátom vatikánskeho úradu a každodennou realitou digitálneho sveta. Ukazuje sa, že zatiaľ čo pred bránami Vatikánu sa pred ním skláňajú milióny, v systémoch amerických bánk zostáva len klientom, ktorý „nedodržal predpísaný postup“.