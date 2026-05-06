V ruskom Kaliningrade sa na protest proti vojne na Ukrajine v minulom roku upálil 37-ročný programátor Alexander Okunev. Šokujúce informácie priniesla spoločná investigatíva nezávislého ruského portálu IStories, estónskej agentúry Delfi a litovskej LRT. Ruské úrady sa tento zúfalý čin pokúsili pred verejnosťou úplne ututlať, o čom informuje TASR na základe zistení investigatívcov.
Utajený protest a bleskové zahladenie stôp
O tragickom sebaupálení obyvateľa Kaliningradu ako prvá informovala estónska zahraničná spravodajská služba (VLA), ktorá však nezverejnila meno obete. Novinárska investigatíva odhalila, že Alexander Okunev sa upálil pred Pamätníkom 1200 gardistov ráno 24. februára 2025. O bezprecedentnom krytí udalosti zo strany štátnych orgánov sú známe nasledovné detaily:
- napriek piatim bezpečnostným kamerám na mieste objavil telo okoloidúci až okolo 6.40 h, pričom na snehu bol nápis „Nie vojne“,
- do utajovania sa okamžite zapojila vedúca mestskej administrácie Elena Djatlovová aj Jevgenij Maslov, vedúci služby ochrany kultúrnych pamiatok,
- už do 9.15 h bolo celé miesto dôkladne vyčistené a zmizli akékoľvek náznaky incidentu,
- miestne úrady sa podľa zdrojov najviac obávali toho, že sa o udalosti dozvedia nezávislí novinári.
Symbolika dátumu a list na rozlúčku
Načasovanie sebaupálenia bolo zrejme prísne zámerné, keďže ruské raketové útoky na ukrajinský Kyjev sa začali v roku 2022 takmer presne v tom istom čase (deň po ruskom sviatku Obrancov vlasti). O živote a motívoch zosnulého programátora vyplývajú z výpovedí tieto zistenia:
- známi ho opisovali ako samotára s malým počtom priateľov, ktorý predtým pracoval ako systémový administrátor a vyhýbal sa politickým témam,
- jeho rodina sa k udalosti verejne nevyjadrila, no príbuzných tvrdo vypočúvali štátni vyšetrovatelia,
- príbuzný pre portál Important Stories citoval z jeho rozlúčkového listu: „Napísal, že existuje aj iná cesta. V jeho svete mal zrejme zavládnuť svetový mier. V tomto svete už nechcel žiť, a tak sa takto rozhodol.“
Zástupcovia miestnej vlády sa k incidentu stavajú naďalej odmietavo a incident zľahčujú. Minister kultúry a turizmu kaliningradskej oblasti Andrej Jermak pre médiá uviedol, že nie je oboznámený s výsledkami vyšetrovania tejto „nehody“, a odmietol o nej diskutovať. Zároveň vyjadril len formálnu dôveru, že orgány činné v trestnom konaní sa k situácii vyjadria hneď po jej úplnom uzavretí.