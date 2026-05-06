Štatistiky polície a poisťovní dlhodobo potvrdzujú jednoduchú logiku čierneho trhu: kradne sa to, čoho je na cestách najviac. Rebríčky najkradnutejších áut v Európe za rok 2025 však odhaľujú aj druhú stranu mince. Existujú modely, ktoré zlodeji obchádzajú širokým oblúkom, pretože riziko odhalenia vysoko prevyšuje potenciálny zisk. Z pohľadu bežného vodiča má zmysel poznať oba extrémy tohto rebríčka.
Na Slovensku dominuje Škoda, prekvapuje starý VAZ
Polícia SR a Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) zaradili v roku 2025 do pátrania celkovo 1 962 vozidiel, pričom približne 30 percent prípadov priamo súviselo s trestnou činnosťou. Vypátrať sa podarilo iba 12 percent z nich. Najviac prípadov, presne jedna tretina, tradične pripadá na Bratislavský kraj.
Na popredných priečkach policajných zoznamov na Slovensku sa objavovali najmä tieto vozidlá:
- Škoda: logický dôsledok trhovej dominancie – miznú predovšetkým modely Octavia, Fabia a Superb.
- Volkswagen: najčastejšie ide o modely Golf, Passat a Tiguan.
- Prémiové značky: Audi a BMW, ktoré sú mimoriadne lukratívne pre organizované skupiny rozoberajúce autá na náhradné diely.
- Ostatné: Fiat a prekvapivo aj sovietsky VAZ.
Práve úsmevnú, no štatisticky významnú časť tabuľky tvorí značka VAZ. Portál Topspeed upozorňuje, že tento anomálny výskyt neznamená návrat gangu zlodejov žigulíkov. Pred zavedením takzvanej vrakovej amnestie totiž majitelia starých, nepojazdných vrakov radšej nahlásili auto ako odcudzené, aby sa vyhli poplatkom za vyradenie z evidencie vo výške až 500 eur. Po spustení amnestie počet VAZ-ov v štatistikách strmhlav klesol. Tento fenomén výborne ilustruje, že rebríčky krádeží neodrážajú len úroveň kriminality, ale aj diery v systéme.
Európsky obraz: Každá krajina má svojho „favorita“
Dáta talianskej spoločnosti LoJack zo štúdie Car Theft File 2024 ukazujú, že vkus zlodejov sa naprieč Európou výrazne líši. Konkrétne zameranie gangov vyzerá v jednotlivých štátoch takto:
- Taliansko: ukradli tu celkovo 131 679 vozidiel, pričom najčastejším terčom boli domáce Fiaty Panda, 500 a Punto.
- Francúzsko: zmizlo vyše 70-tisíc áut s jasnou dominanciou domácich modelov Renault Clio IV a Megane IV.
- Spojené kráľovstvo: zmizlo viac ako 64-tisíc áut a v štatistikách dlhodobo viedol Ford Fiesta (hoci jeho výrobu ukončili už v lete 2023).
- Španielsko: kraľujú autá staršie ako 10 rokov, konkrétne Seat Ibiza, Volkswagen Golf a Seat Leon.
- Nemecko: hlási záujem o drahšie kúsky – vedie Jeep Grand Cherokee štvrtej generácie, Kia Stinger a Range Rover.
Dlhodobé dáta Eurostatu odhaľujú aj to, kde sa v Európe kradne najviac v prepočte na obyvateľa: vedie Luxembursko (328 prípadov na 100-tisíc obyvateľov), nasleduje Grécko (269) a Taliansko (257). Najpokojnejší spánok majú majitelia áut v Dánsku so 4 prípadmi na 100-tisíc obyvateľov.
Pre Slovensko je kľúčový aj geografický kontext. Poľsko a Rusko sú podľa analytikov hlavnými cieľovými trhmi pre autá ukradnuté v strednej Európe. V Poľsku momentálne okrem Škodoviek rapídne stúpa počet krádeží Toyot a Hyundaiov, čo je jasným signálom, akým smerom sa môže čoskoro preorientovať organizovaný zločin aj na našich uliciach.
Čomu sa zlodeji vyhýbajú
Opačný koniec rebríčka – teda autá, na ktoré si zlodeji trúfnu len výnimočne – ovládli elektromobily a modely s pokročilou elektronikou. Podľa amerických i slovenských poisťovacích dát patria medzi najmenej kradnuté autá:
- Tesla (Model 3 a Model Y): Americký inštitút HLDI zistil, že mali najnižšiu relatívnu frekvenciu krádeží (len 3 percentá bežného priemeru) vďaka permanentnému GPS a možnosti auto na diaľku zablokovať.
- Volvo: v bezpečnej zóne sa objavuje najmä masívne SUV XC90 so sofistikovaným elektronickým zabezpečením.
- Ázijské značky (bez hybridov): na Slovensku patria dlhodobo k najmenej kradnutým autám pre menší dopyt po náhradných dieloch na lokálnom čiernom trhu.
- Subaru, Chrysler a Dodge: autá s celkovo nízkym podielom na trhu.
Pri pohľade na Teslu si však treba uvedomiť regionálne rozdiely. V Európe sú zlodeji o krok vpred a mýtus o neukradnuteľnej Tesle tu úplne neplatí. Tunajšie gangy úspešne používajú zosilňovače signálov, ktoré dokážu obísť aj šifrované protokoly.
Trend posledných rokov: „Keyless“ ako otvorená pozvánka
Takzvaný reléový útok je dnes absolútnym hitom čierneho trhu. Princíp je desivo jednoduchý: jedno zariadenie načíta signál z kľúča (napríklad položeného v predsieni domu) a prenesie ho do druhého zariadenia priamo pri aute na ulici. Otvorenie a naštartovanie nezaberie ani minútu. Bezpečnostná spoločnosť Tracker varuje, že až 96 percent vozidiel s bezkľúčovým prístupom je voči tejto metóde zraniteľných.
Britské dáta poisťovne Tempcover za rok 2025 odhaľujú ešte jeden posun. Úplne najkradnutejším autom na ostrovoch sa stala hybridná Toyota C-HR Dynamic HEV, ktorá zaznamenala nárast krádeží o hrozivých 28 percent. Zlodeji postupne prechádzajú od bežných áut k drahším hybridom a SUV, ktorých komponenty a batérie miznú na šedom trhu obrovskou rýchlosťou.
Ako znížiť riziko a neprísť o auto
Rady polície a poisťovní znejú univerzálne, no stále fungujú: parkujte v uzamknutej garáži alebo pod pouličným osvetlením s kamerami. Oprášte starú dobrú mechanickú zábranu na volant (pre zlodejov predstavuje časové zdržanie), kľúče doma skladujte v tieniacom obale (tzv. Faradayovej klietke) a pri najnovších autách si aktivujte funkciu dodatočného PIN kódu pred štartom.
Ak práve kupujete jazdené auto, nezabúdajte, že rebríčky krádeží nie sú len novinárska kuriozita. Predáva sa to, čo sa kradne – a kradne sa to, čo sa najviac predáva. „Nudnejšie“ autá zo spodnej časti rebríčka tak nemusia byť len voľbou z rozumu, ale aj vstupenkou k pokojnejšiemu spánku pre niekoho, kto nechce za to isté auto platiť dvakrát.