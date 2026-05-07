Otvoríte Instagram. Bývalá spolužiačka z gymnázia oslavuje povýšenie. Bývalý kolega ukazuje výhľad z balkóna v Dubaji. Niekto z vášho odboru práve obhájil doktorát, ďalší vydal svoju prvú knihu. Vy zatiaľ sedíte pri rozliatej káve a uvedomujete si, že vašou najväčšou výzvou dňa je vôbec dopísať rozpracovanú prezentáciu. Ten nepríjemný pocit, ktorý vám práve stúpa do hrdla, má svoj názov: syndróm podvodníka. Zásadnou otázkou dneška však je, či ho ešte vôbec môžeme nazývať syndrómom v jeho pôvodnom zmysle.
Pojem, ktorý opustil ordináciu
Termín impostor phenomenon, do slovenčiny najčastejšie prekladaný ako fenomén alebo syndróm podvodníka, prvýkrát použili americké psychologičky Pauline Rose Clance a Suzanne Imes v štúdii z roku 1978. Pracovali s mimoriadne úspešnými ženami, ktoré napriek jasným dôkazom o vlastných kompetenciách prežívali panický strach z toho, že budú odhalené ako podvodníčky. Svoj úspech pripisovali šťastiu, dobrému načasovaniu alebo cudzej pomoci. Clance a Imes už vtedy zdôraznili, že ide o vnútornú skúsenosť, nie o klinickú diagnózu.
Pojem nikdy neprenikol do oficiálneho psychiatrického manuálu DSM, no za posledné roky doslova ovládol populárnu kultúru. Bežne naň narazíte v podcastoch, na firemných tréningoch či v reklamách na koučing. Denník N v máji 2025 napísal, že termín sa stal „univerzálnym pojmom, do ktorého sa dá skryť akákoľvek paranoidná myšlienka o vlastnej neadekvátnosti, pocit nepohodlia či pracovná úzkosť“.
Čo o ňom hovorí výskum
Rozsiahly pohľad na túto tému priniesla štúdia v Journal of General Internal Medicine, ktorá zhodnotila 62 prác zahŕňajúcich vyše 14-tisíc účastníkov. Výskyt syndrómu podvodníka sa podľa nej pohybuje v širokom rozmedzí od 9 do 82 percent, v závislosti od použitej diagnostickej škály. Výskum potvrdil, že tento jav kráča ruka v ruke s depresiou, úzkosťou a vyhorením. A hoci sa pôvodné práce sústredili na ženy, dnes už vieme, že zasahuje obe pohlavia rovnomerne.
Novšia štúdia z júla 2025 (Behavioral Sciences) zistila u 504 vysokoškolákov v Ománe výskyt na úrovni 56 percent, pričom skóre podvodníka priamo súviselo s úzkosťami aj depresívnymi symptómami. V lifestylových článkoch sa často opakuje fráza, že „70 percent ľudí to zažije aspoň raz za život“. Ide však len o jeden z mnohých odhadov, nie o exaktný epidemiologický fakt.
Sociálne siete ako urýchľovač
Sociálne siete fungujú pre tento pocit ako dokonalé hnojivo. Základný mechanizmus popísal sociálny psychológ Leon Festinger už v roku 1954 pod názvom teória sociálneho porovnávania: ľudia inštinktívne hodnotia svoje schopnosti a postoje na základe porovnávania s druhými. Problémom sietí ako Instagram je, že ide takmer výlučne o „porovnávanie nahor“ – voči starostlivo zostrihaným a vyfiltrovaným verziám životov iných ľudí.
Štúdia z roku 2025 vo Frontiers in Psychology potvrdila, že neustále porovnávanie sa s lepšími na Instagrame je kľúčovým faktorom pre pokles našej sebaúcty a nárast depresií. K podobným záverom dospel aj singapurský výskum v Social Media + Society: čím intenzívnejšie mladí dospelí používajú Instagram, tým viac sa porovnávajú a tým horší je ich duševný stav.
Dôsledok je intuitívny a takmer nevyhnutný. Keď celý deň konzumujete obsah, v ktorom všetci pôsobia vyrovnanejšie, schopnejšie a šťastnejšie, váš vlastný život zrazu pôsobí bledo a vaše úspechy len ako dielo náhody. Pocit, že nezaslúžene hráte hru, ktorú vás ostatní zo slušnosti nechali dohrať, nie je v takomto prostredí výnimkou. Je to logický dôsledok.
Možno problém nie je vo vás
Práve preto silnie kritika voči nadužívaniu tohto pojmu. V roku 2021 publikovali Ruchika Tulshyan a Jodi-Ann Burey v Harvard Business Review článok Stop Telling Women They Have Imposter Syndrome. Text sa bleskovo zaradil medzi najčítanejšie v histórii časopisu. Autorky upozornili, že pôvodná štúdia skúmala len úzky výsek populácie a úplne ignorovala systémový rasizmus, klasizmus či iné formy diskriminácie. Pojem syndróm podvodníka tak podľa nich nebezpečne „smeruje pozornosť na opravovanie žien namiesto opravovania pracovísk, na ktorých tieto ženy pracujú“.
Dokonca aj samotná Suzanne Imes, spoluautorka pôvodnej teórie, dnes pripomína, že v spoločnosti panuje enormný tlak na dosahovanie úspechov, akoby sa ľudská hodnota merala len ich počtom. V ére, keď je viditeľnosť výkonu novou sociálnou menou, je tento tlak globálny a nepretržitý.
Ako s tým žiť
Tu sa rodí paradox súčasnej debaty. Na jednej strane cítite obrovskú úľavu, keď zistíte, že podobné pochybnosti má aj váš šéf, kolegyňa, lekárka či obľúbený spisovateľ. Na druhej strane sa však pojem natoľko rozriedil, že stráca svoju analytickú silu. Ak má „syndróm podvodníka“ každý druhý, musíme sa pýtať: ide ešte o syndróm jednotlivca, alebo skôr o symptóm chorého prostredia?
Napriek tomu zostávajú rady odborníkov vysoko praktické. Stanfordské centrum pre vyučovanie a učenie odporúča tri základné kroky:
- rozprávať sa o svojich pocitoch s niekým dôveryhodným,
- faktograficky si zaznamenávať konkrétne úspechy,
- vedome oddeľovať pocit zlyhania od skutočného zlyhania.
V kontexte sociálnych sietí sa k tomu žiadajú pridať ešte dve dôležité pravidlá: obmedziť čas v aplikáciách, ktoré spúšťajú porovnávanie, a neustále si pripomínať, že „feed“ je len výber tých najlepších momentov, nie ucelená realita.
Keď nabudúce pri scrollovaní pocítite, že na svoju pozíciu nepatríte, spomeňte si na tri veci:
- Svoj „obyčajný“ život žijete vy, nikoho iného vaše domnelé zlyhania nezaujímajú.
- Štatistika hovorí jasne - ten istý pocit neadekvátnosti v tejto sekunde prežíva obrovská časť ľudí vo vašom okolí.
- Dosť možno za váš pocit nemôže vaša osobnosť, ale nereálne nastavené prostredie.
Ani jedna z týchto myšlienok problém nevymaže úplne. Všetky tri však môžu výrazne znížiť jeho zdrvujúcu váhu.