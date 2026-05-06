Bratislavská krajská polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po nezvestnej 17-ročnej tínedžerke Viktorii Kardošovej z mestskej časti Nové Mesto. Naposledy ju videli v utorok ráno v mieste jej trvalého bydliska, odkiaľ odišla na neznáme miesto a doposiaľ o sebe rodine ani známym nepodala žiadne správy. O prebiehajúcej pátracej akcii informovali muži zákona prostredníctvom sociálnej siete.
Popis nezvestnej osoby a okolnosti zmiznutia
Polícia v rámci záchrannej výzvy zverejnila detailný fyzický popis mladej Bratislavčanky, podľa ktorého by ju mohla verejnosť spoznať na ulici. Z dostupných informácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- hľadaná Viktoria Kardošová má 17 rokov a meria približne 155 centimetrov,
- má nápadne štíhlu postavu, sivé oči a hnedé vlasy,
- naposledy bola bezpečne videná v utorok 5. mája ráno vo svojom domácom prostredí v Novom Meste, odkiaľ odišla bez zanechania akejkoľvek stopy.
Výzva pre verejnosť a kontakty na políciu
Vzhľadom na vek nezvestnej osoby žiadajú policajti občanov o maximálnu súčinnosť a ostražitosť. Kľúčové pokyny pre svedkov sú zhrnuté v nasledujúcom apeli:
- „Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158,“ vyzýva bratislavská krajská polícia,
- občania môžu svoje poznatky odovzdať aj osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení,
- v prípade potreby je možné políciu kontaktovať aj diskrétne, a to formou súkromnej správy na ich oficiálnej sociálnej sieti.
Rodina aj polícia pevne veria, že sa vďaka pozornosti a pomoci širokej verejnosti podarí mladú ženu čo najskôr vypátrať. Každá, aj zdanlivo drobná a bezvýznamná informácia o jej pohybe od utorkového rána, môže byť v týchto hodinách absolútne kľúčová pre jej bezpečný návrat domov.