Maďarsko už oficiálne vrátilo Ukrajine hotovosť a zlato, ktoré ešte začiatkom marca kontroverzne zadržali maďarské štátne orgány pre podozrenia z prania špinavých peňazí. O dôležitom diplomatickom posune a urovnaní medzinárodného sporu informoval v stredu na sociálnej sieti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Správu o návrate zaisteného majetku priniesla agentúra TASR.
Návrat zadržaného majetku a detaily incidentu
Ukrajinský prezident označil tento krok za mimoriadne dôležitý pre vzájomné vzťahy oboch krajín. „Dôležitý krok vpred vo vzťahoch s Maďarskom – dnes boli vrátené finančné prostriedky a cennosti Oščadbanky, ktoré v marci tohto roku zadržali maďarské špeciálne zložky,“ uviedol Volodymyr Zelenskyj. O detailoch marcového zásahu sú známe nasledovné fakty:
- zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť z Rakúska, zadržali 5. marca príslušníci maďarského Protiteroristického centra (TEK),
- vyšetrovatelia vtedy zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov dolárov a deväť kilogramov zlata, pričom prípad vyšetrovali pre pranie špinavých peňazí,
- „V tom čase maďarská strana nezákonne zadržala ukrajinských príslušníkov prepravných služieb. Našich ľudí sme priviezli späť už skôr a teraz sú už finančné prostriedky aj cennosti v plnom rozsahu späť na ukrajinskom území,“ zdôraznil líder Ukrajiny,
- samotných ukrajinských občanov úrady neskôr z Maďarska vyhostili a prepravné autá im vrátili.
Ropné ultimátum a politické zmeny v Budapešti
Zadržanie obrovského majetku vyvolalo krátko pred maďarskými parlamentnými voľbami ostrú diplomatickú roztržku. Z vyjadrení politikov k pozadiu tohto hraničného sporu vyplynuli viaceré závažné skutočnosti:
- ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha otvorene tvrdil, že Maďarsko chce zaistenú zásielku použiť na vydieranie Kyjeva,
- maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár vtedy vyhlásil, že zásah nebol náhodný a majetok nevrátia, kým ropovodom Družba opäť nepotečie ropa,
- kľúčová preprava ropy cez Družbu bola napokon po rokovaniach 23. apríla úspešne obnovená.
Celý medzinárodný incident výrazne rezonoval v jarnej predvolebnej kampani našich južných susedov. Geopolitická a diplomatická situácia sa však môže po vrátení ukrajinského majetku ešte viac upokojiť. Prispieť k tomu môže aj nová politická realita po tom, čo v parlamentných voľbách 12. apríla prekvapivo získala ústavnú väčšinu opozičná strana Tisza, ktorú vedie Péter Magyar.