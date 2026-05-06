Slovenský premiér Robert Fico podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského naznačil pozitívnu zmenu vo svojom doterajšom postoji k Ukrajine. Ak podporí ďalšiu pomoc pre Kyjev, môže to podľa šéfa poľskej diplomacie čiastočne ospravedlniť jeho avizovanú návštevu Moskvy. Sikorski to vyhlásil v stredu počas diskusie na bezpečnostnej konferencii Defence24 Days, o čom priamo z miesta informoval varšavský spravodajca TASR.
Možné odpustenie pre Fica a nová kapitola V4
Z vyjadrení poľského ministra na margo slovenskej zahraničnej politiky a budúcnosti stredoeurópskej spolupráce vyplynuli nasledovné skutočnosti:
- „Pred pár dňami som čítal rozhovor s premiérom Ficom. V skutočnosti vyznel veľmi pozitívne. Ak odblokuje pomoc Ukrajine, ale zároveň pôjde do Ruska, možno mu to dokážeme odpustiť,“ uviedol Sikorski k postoju slovenského premiéra,
- šéf poľskej diplomacie zároveň vyjadril nádej, že dôležité zoskupenie V4 (Vyšehradská štvorka) po týchto krokoch čaká nová a konštruktívnejšia kapitola.
Výzva pre Maďarsko a schválená európska pomoc
Okrem hodnotenia slovenských politických postojov vyjadril Radoslaw Sikorski dôležité očakávania aj smerom k Budapešti. Šéf poľskej diplomacie verejne vyjadril nádej, že nová maďarská vláda čoskoro zruší doterajšie problematické vetá týkajúce sa kľúčovej pomoci Kyjevu. V tejto súvislosti zároveň prítomným pripomenul už schválenú obrovskú medzinárodnú pôžičku pre brániacu sa Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur.