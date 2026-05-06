Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odmieta obavy, že by sa aktuálne šírenie hantavírusu na holandskej výletnej lodi podobalo na začiatok pandémie ochorenia COVID-19. Z plavidla, ktoré po odmietnutí na Kapverdoch mieri na španielske Kanárske ostrovy, medzitým evakuovali ďalších pacientov s podozrením na nákazu.
Stanovisko WHO a evakuácia z Kapverd
Šéf svetovej zdravotníckej organizácie tlmí paniku a neprirovnáva lokálnu situáciu k začiatkom globálnej covidovej pandémie. Z aktuálneho vývoja záchranných prác vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- z lode kotviacej pri Kapverdoch v stredu helikoptérou evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu,
- títo pacienti smerujú zo západoafrického súostrovia letecky priamo do Holandska,
- samotná loď musí pokračovať v plavbe na španielske Kanárske ostrovy, keďže kapverdské úrady z bezpečnostných dôvodov cestujúcim a posádke nedovolili vylodiť sa.
Španielsky plán a detaily o nákaze na lodi
Na príchod zasiahnutej lode sa už intenzívne pripravujú španielske úrady, a to aj napriek nesúhlasu regionálnej vlády Kanárskych ostrovov. „Bude zavedený spoločný systém zdravotného posudzovania a evakuácie s cieľom repatriovať všetkých cestujúcich, pokiaľ tomu nebráni ich zdravotný stav,“ uviedla k záchrannej operácii španielska ministerka zdravotníctva Mónica García Gómezová s tým, že loď by mala doraziť do troch dní.
O lodi a obetiach nákazy sú doteraz známe tieto detaily:
- holandská výletná loď MV Hondius s približne 150 pasažiermi a členmi posádky sa pôvodne plavila z južnej Argentíny,
- na palube doteraz evidovali sedem prípadov nákazy a tri úmrtia (išlo o starší holandský pár a nemeckého občana),
- jeden pasažier s potvrdeným hantavírusom už bol hospitalizovaný vo švajčiarskom Zürichu.
Výskyt takejto nákazy priamo na lodi je podľa WHO mimoriadne nezvyčajný. Samotný hantavírus sa totiž bežne prenáša pri kontakte s hlodavcami (ako sú potkany a myši), najmä s ich močom, trusom a slinami, prípadne vdýchnutím kontaminovaného prachu. U nakazeného človeka môže spôsobiť vysokú horúčku a veľmi závažné respiračné ochorenie.