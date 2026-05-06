Opozičná strana SaS varuje, že vláda v stredu schválila jednu z najrozsiahlejších právnych zmien za posledné desaťročia bez potrebnej odbornej diskusie. Nový Občiansky zákonník síce prináša viaceré moderné myšlienky, no podľa liberálov je text v mnohých častiach nedotiahnutý, unáhlený a v aplikačnej praxi môže spôsobiť chaos. O výhradách opozície informoval TASR Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.
Kritika zrýchleného konania a dopadov na prax
Poslankyňa Národnej rady SR a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) upozorňuje, že ide o gigantickú právnu reformu, ktorá si zaslúži riadnu a dôstojnú diskusiu. Z jej analýzy schváleného občianskeho kódexu vyplývajú nasledovné riziká a výhrady:
- „Občiansky zákonník je oveľa rozsiahlejšia právna úprava ako trestný zákon a trestný proces dokopy,“ zdôraznila rozsiahlosť zmien,
- ide o obrovské množstvo paragrafov, ktoré zásadne ovplyvnia bežný život ľudí, ich majetkové vzťahy, dedenie, podnikanie aj rodinné financie,
- filozofia moderného práva je v ňom síce správna, no nedotiahnuté ustanovenia môžu v praxi priniesť zložité súdne spory, nejasné rozhodovanie a slabšiu vymožiteľnosť práva,
- ak vláda pošle takýto text do parlamentu bez primeraného času na odborné prerokovanie, bude to podľa poslankyne len formálna pečiatka na niečom, čo nebolo riadne prediskutované.
Toxické zmeny pre kajúcnikov a justíciu
Exministerka spravodlivosti zároveň ostro kritizuje aj ďalšie justičné zákony, ktoré v stredu vláda schválila spolu s Občianskym zákonníkom. Upozorňuje na ďalšie kontroverzné kroky vládneho kabinetu:
- kabinet schválil „toxickú úpravu spolupracujúcich obvinených, teda kajúcnikov“, ktorá ich robí v praxi oveľa menej využiteľnými,
- podľa Kolíkovej ide o krok k tomu, aby sa závažná korupcia a organizovaný zločin vyšetrovali podstatne ťažšie,
- vláda navyše otvorila cestu k automatickému presúvaniu sudcov z Najvyššieho súdu SR na Najvyšší správny súd SR bez nutnosti previerky sudcovskej spôsobilosti.
„To je zlý signál v čase, keď by sme mali dôsledne posilňovať dôveru v justíciu a prevenciu proti korupcii,“ uzavrela svoje celkové hodnotenie stredajšieho vládneho rokovania a prijatých zmien v justícii Mária Kolíková.