Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR ostro apeluje na opozičných politikov, aby nevnášali do zraniteľných rodín zbytočný strach. Rezort tak priamo reaguje na stredajšie vyjadrenia zástupkýň opozičného KDH a viacerých odborníčok. Tie verejne upozornili, že stovky rodín s deťmi s autizmom a neurovývinovými poruchami čelia po zavedení nových integrovaných posudkov výraznému poklesu sociálnej podpory a následnej existenčnej kríze.
Jasné poistky v zákone a pravidlá preposudzovania
Rezort práce v reakcii na kritiku rázne tvrdí, že aktuálne platný zákon obsahuje jasné a nespochybniteľné poistky proti účelovému preposudzovaniu detí aj iných odkázaných osôb v prípade, že už boli v minulosti riadne posúdené. Z vyjadrení tlačového oddelenia odboru komunikácie MPSVR vyplývajú nasledovné výnimky z tohto pravidla:
- k preposúdeniu dochádza predovšetkým vtedy, keď oň požiada samotná dotknutá osoba,
- ďalšou výnimkou sú prípady, kedy je priamo v pôvodnom posudku určený termín opätovného posúdenia,
- k revízii úrady pristupujú aj vtedy, „keď vzniknú dôvodné pochybnosti o správnosti posudku,“ spresnilo ministerstvo.
Garancia príspevkov počas konania
Zákon podľa štátnych úradníkov zároveň jasne hovorí a garantuje, že kým oficiálne prebieha konanie o úplne novom posudku, výplata doterajších opakovaných peňažných príspevkov pre rodinu plynule pokračuje bez akéhokoľvek prerušenia. Štát tak odmieta tvrdenia opozície o tom, že by rodiny počas čakania na rozhodnutie zostávali bez nevyhnutných finančných prostriedkov.
Predstavitelia rezortu práce na záver svojho stanoviska ubezpečili verejnosť o svojich skutočných zámeroch s novým systémom. „Našou snahou je, aby bol každý jeden posudok zrkadlom reality a aby žiadne dieťa nezostalo bez potrebnej podpory pre byrokraciu,“ zdôraznili zástupcovia ministerstva na margo kritizovaných integrovaných posudkov.