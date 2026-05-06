Slovenský minister obrany Robert Kaliňák v stredu na bezpečnostnej konferencii Defence24 Days v Poľsku dôrazne upozornil na strategické zbližovanie sa Ruska a Číny. Vyhlásil, že Moskva sa postupne stáva čoraz viac závislou od Pekingu, čo podľa neho rozhodne nie je v záujme Západu. O postojoch slovenského ministra informuje varšavský spravodajca TASR.
Globálne hrozby a spojenectvo Ruska s Čínou
Z vyjadrení šéfa rezortu obrany k formovaniu nových geopolitických blokov a k efektivite medzinárodného tlaku vyplývajú nasledovné skutočnosti a varovania:
- „Vidíme, ako sa Rusko a Čína zbližujú. Nie sú prirodzenými priateľmi, no Rusko sa stáva úplne závislým od Číny,“ zhodnotil Kaliňák aktuálne dianie,
- „Pýtam sa, či to je to, čo chceme? Či je tento dvojblok dobrým riešením. Alebo či by nebolo bezpečnejšie držať ich od seba o niečo viac,“ zdôraznil s tým, že NATO a Európa musia pri bezpečnostnej politike uvažovať viac globálne,
- minister zároveň kritizoval fakt, že Západu sa dodnes nepodarilo získať podporu významných štátov (ako India či Čína) v otázke opatrení voči Rusku,
- „Môžeme sa snažiť byť jednotní v NATO a v Európe, ale to nestačí. Nepresvedčili sme Indiu, nesústredili sme sa na Čínu ani na takmer polovicu sveta,“ dodal na margo rozdelenosti medzinárodného spoločenstva.
Moderné bojisko a financovanie obrany
V súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine minister upozornil, že konflikt zásadne mení pohľad svetových armád na moderné bojisko. Z jeho analýzy vojenského vývoja vyplýva:
- vojna sa v niektorých aspektoch prekvapivo vracia k starým modelom známym ešte z prvej a druhej svetovej vojny,
- kľúčovú a strategickú úlohu však v súčasnosti zohrávajú najmä bezpilotné drony a dlhodobé opotrebovacie boje,
- v tejto súvislosti Robert Kaliňák vo Varšave vyzval na výrazné posilnenie celoeurópskej obrannej infraštruktúry.
Podľa slovenského ministra obrany by strategické projekty vo východnom krídle NATO nemali ležať len na pleciach jednotlivých štátov. Ako zdôraznil, budovanie a modernizácia tejto kľúčovej infraštruktúry musí byť financované predovšetkým spoločným úsilím Európskej únie a všetkých spojencov, nielen z napnutých národných rozpočtov.