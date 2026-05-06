Stovky rodín s deťmi, ktoré trpia autizmom a inými neurovývinovými poruchami, čelia po zavedení nových integrovaných posudkov nečakanému poklesu sociálnej podpory a vážnej existenčnej kríze. Na alarmujúcu situáciu upozornili v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR zástupkyne Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a viaceré odborníčky. Tie na konkrétnych prípadoch z praxe doložili ostrý rozpor medzi reálnymi medicínskymi faktami a byrokratickými rozhodnutiami úradov.
Ignorovanie diagnóz a byrokratické prekážky
Podľa opozičného hnutia štát cez nové integrované posudky masívne preposudzuje ťažko choré deti do nižších stupňov odkázanosti. Poslankyňa NR SR Andrea Turčanová (KDH) poukázala na konkrétny prípad 11-ročnej Dorky, ktorá trpí vývinovou poruchou, mentálnym postihnutím, autizmom a má sklony k sebapoškodzovaniu. Hoci si jej stav vyžaduje nepretržitú 24-hodinovú opateru, úrady ju preradili zo šiesteho do tretieho stupňa, čím rodina prišla o peňažný príspevok na opatrovanie, preukaz ŤZP aj o školskú podporu. Zástupkyne hnutia upozorňujú na viaceré závažné zlyhania systému posudzovania:
- posudkoví lekári na úradoch často spochybňujú alebo úplne ignorujú správy od špecialistov, ktorí dieťa dlhodobo liečia,
- mnohé deti sú prehlásené za zdravé bez toho, aby ich posudkový lekár vôbec osobne vyšetril,
- ak dieťa zvládne jeden banálny úkon (napr. udržať lyžicu), úrad ho vyhlási za samostatné, hoci mentálne či sociálne potrebuje neustály dozor,
- objavujú sa aj paradoxné úradnícke tvrdenia, že vrodený a trvalý autizmus „nebude trvať dlhšie ako 12 mesiacov“ alebo že ide len o „dočasný stav“.
Túto prax ostro odmieta aj detská psychologička Anna Kováčová. „Je neprípustné, aby úrady ignorovali správy špecialistov a tvrdili, že vrodený autizmus je dočasný stav. Schopnosť dieťaťa urobiť pár krokov alebo udržať lyžicu nemožno interpretovať ako sebestačnosť, ktorá nahrádza odbornú pomoc,“ vysvetlila odborníčka.
Výzva ministrovi a požiadavky na zmenu
Zástupkyne hnutia upozorňujú na dlhé čakacie lehoty a byrokraciu. Predsedníčka sociálneho konzília KDH Mária Červeňová uviedla, že diagnostika trvá pre nedostatok štátnych kapacít veľmi dlho a rodičia sú bez finálneho potvrdenia pre systém neviditeľní. Chybovosť vydaných posudkov pri odvolaniach pritom ukazuje takmer 30-percentnú chybovosť úradov. „Mnohí rodičia dnes nadobúdajú pocit, že namiesto pomoci musia neustále obhajovať realitu každodenného života svojich detí. Matky samoživiteľky ostávajú celé mesiace bez jediného eura, kým úrady rozhodujú o ich odvolaniach a rodiny žijú v neistote,“ zdôraznila Alena Novotná, ktorá v KDH zastupuje rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.
Kresťanskodemokratické hnutie preto oficiálne vyzvalo ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) k okamžitému riešeniu, ktoré uprednostní odborný konsenzus pred administratívnymi tabuľkami. „Žiadame ministra o zastavenie preposudzovania v prípadoch trvalých diagnóz, kde nedošlo k zlepšeniu zdravotného stavu, o povinné akceptovanie lekárskych nálezov špecialistov v plnom rozsahu bez subjektívneho prekrúcania úradníkmi a o úpravu metodiky posudzovania tak, aby reflektovala reálnu 24-hodinovú záťaž rodín,“ uzavrela svoje požiadavky poslankyňa Andrea Turčanová.