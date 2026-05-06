Dlh v slovenskom zdravotníctve dosiahol na konci minulého roka alarmujúcich 2,42 miliardy eur, pričom medziročne stúpol o viac než 379 miliónov eur. Najvýznamnejší podiel na celkovej zadlženosti majú už tradične zdravotnícke zariadenia v priamej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Tieto nekompromisné dáta vyplývajú z oficiálnej informácie o vývoji dlhu v rezorte za rok 2025, ktorú v stredu na svojom rokovaní vzala na vedomie vláda.
Štruktúra záväzkov a štátne nemocnice
Z detailnej správy o hospodárení vyplývajú viaceré znepokojujúce čísla. Stav záväzkov spolu na úrovni istiny v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti rezortu zdravotníctva bol koncom minulého roka vo výške 1 443,86 milióna eur. Kľúčové údaje z rozboru zadlženosti sú nasledovné:
- záväzky po lehote splatnosti predstavovali 928,84 milióna eur a záväzky v lehote splatnosti boli na úrovni 515,02 milióna eur,
- samotné univerzitné a fakultné nemocnice mali vlani záväzky v lehote splatnosti 413,41 milióna eur a po lehote splatnosti obrovských 893,82 milióna eur,
- z hľadiska štruktúry záväzkov po lehote splatnosti má suverénne najväčší podiel dlh voči Sociálnej poisťovni (až 63,7 percenta),
- dlhodobo vysoký podiel (20,5 percenta) si drží aj dlh voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu,
- „Celkové záväzky týchto 12 zdravotníckych zariadení v roku 2025 stúpli o 303,39 milióna eur,“ dodalo k vývoju samotné ministerstvo.
Problémy iných rezortov a poisťovní
Záväzky po lehote splatnosti však neťažia len veľké štátne nemocnice, ale trápia aj iné typy zdravotníckych zariadení po celej krajine. Vládny dokument v tejto súvislosti poukazuje na ďalších dlžníkov v systéme:
- s dlhmi majú vážne problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (záväzky na úrovni 99,17 milióna eur),
- zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky, ktoré sú transformované na neziskové organizácie, dlhujú 72,89 milióna eur,
- zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti vykázali v roku 2025 nárast záväzkov po lehote splatnosti vo výške 3,6 milióna eur.
Jediným segmentom, ktorý v roku 2025 zaznamenal aspoň nepatrné zlepšenie, boli samotné zdravotné poisťovne. Tie podľa zverejneného materiálu vlani vykázali mierny pokles záväzkov po lehote splatnosti vo výške 0,21 milióna eur. Celkový dlh v systéme však naďalej rastie enormným tempom a jeho presiahnutie hranice 2,4 miliardy eur predstavuje pre vládny kabinet a štátnu kasu obrovský ekonomický problém.