Najsilnejšia koaličná strana Smer-SD ani vláda pod vedením premiéra Roberta Fica nedopustí, aby sa v tomto volebnom období akýmkoľvek spôsobom menil charakter 13. dôchodku. Toto rázne stanovisko tlmočil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter.
Adresnosť dôchodkov a príprava rozpočtu
Poslanec tak reagoval na úvahy z uplynulých dní o prípadnom zavedení adresnosti v systéme 13. dôchodku. Z aktuálneho nastavenia vyplývajú k téme dôchodkovej dávky nasledovné fakty:
- v súčasnosti ho všetci dôchodcovia dostávajú v rovnakej výške na úrovni priemerného dôchodku (aktuálne je to 667 eur),
- ide o vlaňajšiu hodnotu, ktorá je vzhľadom na nutnú konsolidáciu platná aj pre tento rok,
- či k rovnakému zmrazeniu dôjde aj pre budúci rok, bude podľa Richtera otázkou až pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2027.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) nedávno pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, ktorá by sa týkala viacerých sociálnych dávok. „K tomu sa hlásime, adresnosť vždy má svoju logiku a opodstatnenie. Ale čo sa týka 13. dôchodku, akákoľvek iná ďalšia adresnosť je návrat k sociálnym príspevkom,“ konštatoval k téme Ján Richter. Obmedzenie dávky pre seniorov nad určitou vysokou hranicou príjmu by navyše podľa neho neprinieslo štátu zásadné úspory, keďže takýchto dôchodcov na Slovensku nie je veľa.
Jednota koalície a jasný odkaz seniorom
Koalícia sa podľa Richtera nebude na tejto téme v žiadnom prípade rozdeľovať a pre všetkých zostáva záväzné platné programové vyhlásenie vlády. „Toto je zásadné stanovisko strany Smer-SD, v plnej miere ho podporuje predseda vlády Robert Fico, v plnej miere aj minister financií Ladislav Kamenický a hovorím aj za 42 poslancov poslaneckého klubu. My nedopustíme, aby sa akýmkoľvek spôsobom siahalo na 13. dôchodok v tomto volebnom období. A samozrejme využijeme všetku kompetenciu a politickú moc, aby to bolo aj v tom ďalšom období,“ uzavrel rázne Ján Richter.