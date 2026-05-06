Slovenské stíhačky F-16 sa historicky zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Tento významný krok v rámci aliančnej spolupráce oznámil v stredu na bezpečnostnej konferencii Defence24 Days v Poľsku minister obrany SR Robert Kaliňák. O strategickom rozhodnutí informoval varšavský spravodajca TASR.
Ochrana Pobaltia a stíhacie letectvo
Z vyjadrení ministra obrany k zapojeniu slovenských vzdušných síl do medzinárodných štruktúr vyplývajú nasledovné plány:
- „Teším sa, že môžeme oznámiť, že koncom roka 2027 sa chceme zapojiť do misie NATO Air Policing v Pobaltí,“ uviedol Robert Kaliňák k termínu nasadenia nových stíhačiek,
- hlavným cieľom tejto misie je nepretržite chrániť vzdušný priestor Litvy, Lotyšska a Estónska,
- ide o kľúčovú pomoc pre tie spojenecké krajiny NATO, ktoré aktuálne nedisponujú vlastným stíhacím letectvom.
Rotujúca protivzdušná obrana s novým systémom
Záväzky Slovenska voči spojencom sa však stíhačkami zďaleka nekončia. Od roku 2028 sa chce krajina podľa slov Roberta Kaliňáka aktívne zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO. Pre tento strategický účel Slovensko v budúcnosti vyčlení dve zo svojich šiestich batérií nedávno zakúpeného moderného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.