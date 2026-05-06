Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce opätovne predložiť do parlamentu návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa predstaviteľov hnutia ide o ekonomický nezmysel, ktorý priamo poškodzuje slovenskú ekonomiku, zvyšuje infláciu a odrádza dôležitých zahraničných investorov. O ďalšom politickom postupe informovali v stredu na tlačovej konferencii poslanci Národnej rady SR za PS Michal Truban a Štefan Kišš.
Ekonomické dosahy a sklamanie z výberu dane
Progresívne Slovensko vo svojej ostrej kritike argumentuje najmä negatívnymi ekonomickými dosahmi tohto koaličného opatrenia. Michal Truban na tlačovej konferencii upozornil na citeľný pokles hospodárskeho rastu pod jedno percento a poukázal na nasledovné fakty spojené so zavedením transakčnej dane:
- výrazne sa prepadli zahraničné investície, pričom v roku 2024 dosiahli len približne 440 miliónov eur (čo je zhruba o dve tretiny menej ako v minulosti),
- daň podľa opozičného hnutia navyše priamo prispieva k vyššej inflácii v krajine,
- samotný výnos z dane výrazne zaostal za vládnymi očakávaniami: namiesto plánovaných 580 miliónov eur štát do rozpočtu vybral menej než 380 miliónov eur.
Výzva na ďalšie reformy a podpora podnikania
Návrh na zrušenie kritizovanej transakčnej dane je podľa poslanca Štefana Kišša len nevyhnutným prvým krokom. „Je to návrat do stavu spred apríla 2025, ale to nestačí. Potrebujeme oveľa viac opatrení na podporu ekonomiky,“ zdôraznil opozičný politik. V súvislosti s nedostatočnou aktivitou vládneho kabinetu hnutie prichádza s vlastnými riešeniami a upozorňuje na tieto problémy:
- vláda podľa PS vôbec neprichádza s reálnymi riešeniami na podporu rastu a naopak, len neustále zvyšuje daňové zaťaženie,
- „Peniaze, ktoré mohli prísť na Slovensko, odchádzajú do zahraničia,“ varuje Kišš pred pokračujúcim odlivom kapitálu,
- hnutie preto predstavuje vlastný balík návrhov na podporu podnikania, ktorý zahŕňa zjednodušenie podnikateľského prostredia, rýchlejšie odpisovanie investícií či celkové zníženie daňovo-odvodového zaťaženia.
Predstavitelia hnutia sú napriek predchádzajúcim neúspechom odhodlaní v tlaku na koalíciu nepoľaviť. „Sľúbili sme, že PS transakčnú daň zruší. Čím ďalej, tým viac koaličných poslancov a ministrov si uvedomuje, aký to je ekonomický nezmysel, a sami rozprávajú o tom, že to treba zrušiť. Preto sa treba o to neustále pokúšať, pretože nikdy nevieme, čo sa môže stať,“ uzavrel svoj apel Michal Truban.