Riešením neustále vysokých cien pohonných látok na Slovensku je podľa opozičnej strany SaS okamžité zníženie spotrebnej dane. Liberáli preto v stredu oficiálne spustili petíciu, v ktorej majú občania o tento krok žiadať priamo vládny kabinet. Strana argumentuje, že prípadný výpadok štátnych príjmov by bol vďaka nízkej cene rýchlo kompenzovaný masívne zvýšeným predajom palív.
Ekonomické prínosy a pomoc občanom
Toto riešenie je podľa opozičnej strany podstatne lepšie a pre štát výhodnejšie, ako keď bratislavská rafinéria Slovnaft vyváža veľké objemy pohonných látok do zahraničia. Z vyjadrení poslanca Národnej rady SR Mariána Viskupiča (SaS) vyplývajú nasledovné očakávania od zníženia daní:
- „Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie,“ vysvetlil poslanec ekonomické benefity,
- ak by malo Slovensko najnižšie ceny palív zo všetkých okolitých krajín, tankovali by tu všetci motoristi, ktorí štátom len prechádzajú,
- za lacnejšími pohonnými látkami by navyše cielene prichádzali tankovať aj občania zo susedných štátov,
- „Zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má, samozrejme, spotrebnú daň, DPH,“ dodal na margo kompenzácie verejných financií.
Tlak na vládu a petičná akcia
Cieľom novospustenej stredajšej petície je vytvoriť silný verejný tlak na súčasnú vládu, ktorá podľa opozície krízovú situáciu s drahými palivami dlhodobo nerieši. Zástupcovia SaS chcú kampaňou tlmočiť odkaz občanov, ktorí majú pre drahé tankovanie reálne finančné problémy a dožadujú sa okamžitých riešení.
„Keď tých podpisov v rámci petície, ktorú sme dnes spustili, bude veľmi veľa, prinesieme to opäť na Úrad vlády, aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy v rámci tankovania a že ľudia chcú nižšie ceny palív,“ zhrnul hlavný zámer politickej iniciatívy predseda strany SaS Branislav Gröhling.