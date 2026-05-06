Jedna z piatich žien zažije v priebehu prvého roka po pôrode nepríjemné prejavy popôrodnej úzkosti či depresie. S emočnou nestabilitou sa v prvých dňoch a týždňoch stretne dokonca približne 70 až 80 percent čerstvých matiek. Kampaň s názvom Vysmiata duša mamky preto v tejto súvislosti vyzýva ženy, aby pri problémoch vyhľadali odbornú pomoc čo najskôr. O iniciatíve informovala TASR zakladateľka projektu Katarína Žilák.
Výzva na včasné riešenie a dôležitosť osvety
Zakladateľka projektu upozorňuje, že osveta o duševnom zdraví čerstvých mám je kľúčová, no stále sa jej venuje podstatne menej pozornosti, než by bolo v skutočnosti treba. Z jej doterajších skúseností s mamičkami vyplýva:
- „V mnohých príbehoch žien, ktoré k nám za posledné štyri roky prišli, zaznelo, že to jediné, čo ľutujú, je, že svoje ťaživé prežívanie nezačali riešiť skôr,“
- „Hoci sa nám v náročnom období, ktoré prežívame, môže zdať, že neexistuje nik, kto by dokázal pomôcť, opak je pravdou,“ priblížila Žilák.
Príprava psychiky a nová vzdelávacia platforma
Odborníci poukazujú na fakt, že hoci sa ženy na materstvo dôkladne pripravujú materiálne či po fyzickej stránke, na samotnú duševnú prípravu sa v spoločnosti často zabúda. K podpore osvety a novinkám v projekte je známe nasledovné:
- „Je povzbudivé, ako sa množstvo žien pripravuje na materstvo cez výbavičku, na pôrod cez kurzy, avšak stále tu vidíme veľký priestor hovoriť aj o tom, ako sa pripraviť na túto veľkú životnú zmenu po psychickej stránke,“ skonštatovala zakladateľka iniciatívy,
- osvetu v tejto citlivej téme podporí aj nová vzdelávacia platforma v rámci existujúceho webu vydumamky.sk,
- oficiálne spustenie tohto vynoveného priestoru je naplánované na 10. apríla.
Pripravovaný videoobsah na spomínanej webovej platforme sa bude zameriavať nielen priamo na tehotné a ženy po pôrode. Svoje dôležité miesto a odbornú oporu si tam vo forme špeciálnych materiálov nájdu aj profesionáli, ktorí sprevádzajú ženy v tomto mimoriadne krehkom a zraniteľnom období života.