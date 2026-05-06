Kuba v utorok ostro obvinila amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia z klamstva. Kubánsky minister reagoval na jeho predchádzajúce vyhlásenia, v ktorých poprel, že by Spojené štáty uvalili na ostrovný štát tvrdú ropnú blokádu. O najnovšej diplomatickej roztržke informuje agentúra AFP.
Obvinenia z klamstva a nová vlna sankcií
Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez na platforme X rázne napísal, že Rubio „sa jednoducho rozhodol klamať“. Podľa neho sú jeho slová v priamom rozpore s tým, čo verejne tvrdí samotný prezident USA Donald Trump, ako aj viacerí hovorcovia Bieleho domu. Z reakcie šéfa kubánskej diplomacie a aktuálnej situácie vyplynulo nasledovné:
- Rodríguez ostro odsúdil dodatočné americké sankcie voči Kube, ktoré sa týkajú najmä kritického energetického sektora,
- tieto najnovšie sankčné opatrenia oznámil prezident Trump ešte 1. mája tohto roku,
- „Minister si veľmi dobre uvedomuje, aké škody a utrpenie dnes spôsobuje kubánskemu ľudu,“ zdôraznil na adresu Rubia rozhorčený kubánsky minister.
Rubiovo vysvetlenie a venezuelská stopa
Americký minister zahraničných vecí však celú situáciu vníma úplne inak. „Na Kubu v podstate nie je uvalená žiadna ropná blokáda,“ povedal Marco Rubio na utorkovej tlačovej konferencii a na margo energetickej krízy predniesol vlastné argumenty:
- ostrovania podľa neho v minulosti dostávali ropu zadarmo od spojeneckej Venezuely, a to priamo vo veľkom množstve,
- viac ako polovicu z týchto bezplatných dodávok však režim podľa neho obratom vymenil za hotovosť, z čoho bežní obyvatelia ostrova nemali absolútne žiadny úžitok,
- „Takže jediná blokáda, ku ktorej došlo, je tá, že Kubánci, teda Venezuelčania, sa rozhodli, že vám už nebudú dávať ropu zadarmo,“ uzavrel rázne šéf americkej diplomacie.
Ostrovná krajina čelí prehlbujúcej sa energetickej kríze už od začiatku januára, keď americké sily nečakane zadržali dôležitého spojenca Havany – venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Spojené štáty následne priamo pohrozili uvalením ciel na akékoľvek krajiny, ktoré by Kube dodali potrebnú ropu. Z dôvodu pretrvávajúcich reštrikcií povolil Washington od začiatku roka len jedinú dodávku ruskej suroviny, ku ktorej došlo koncom marca.