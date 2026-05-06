Na viacerých miestach Slovenska prebieha od stredajšieho rána rozsiahla protidrogová razia. Národná protidrogová jednotka (konkrétne protidrogové oddelenie Západ) realizuje veľkú akciu s krycím názvom Tábor. O policajnom zásahu, ktorý zasiahol dokonca aj väzenské prostredie, informovali muži zákona prostredníctvom sociálnej siete.
Priebeh razie a zadržanie dozorcu
Policajti aktuálne vykonávajú domové prehliadky na celom území Slovenskej republiky. Z doterajších zistení o priebehu ranej akcie vyplývajú nasledovné kľúčové skutočnosti:
- zásah kriminalistov prebieha okrem iného aj priamo v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach - Šaci,
- medzi zadržanými osobami sa nachádza aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS),
- samotný väzenský zbor na tejto rozsiahlej policajnej akcii aktívne poskytuje vyšetrovateľom plnú súčinnosť.
Obvinenia a ďalšie vyšetrovanie
„Ide o trestnú vec, ktorú vyšetrovateľ vedie pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou,“ uviedla k razii polícia s tým, že v tomto závažnom prípade sa zaoberá aj ďalšími podozreniami:
- vyšetruje sa tiež zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
- vzhľadom na zadržanie príslušníka zboru sa prípad týka aj prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Vyšetrovanie celého prípadu a zabezpečovanie dôkazov naďalej pokračuje. „V priebehu dňa poskytneme viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu,“ podotkla na záver polícia, ktorá zatiaľ z taktických dôvodov nezverejnila presný počet zadržaných osôb ani množstvo zaistených omamných látok.