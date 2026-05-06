Španielsko oficiálne umožní výletnej lodi Hondius, na ktorej sa vyskytli nebezpečné prípady infekcie hantavírusom a už tri úmrtia, zakotviť na Kanárskych ostrovoch. Zdravotné úrady zároveň vyšetrujú závažné podozrenie, či na palube plavidla nedošlo k prenosu vírusu priamo z človeka na človeka. O krízovej situácii na mori informovala agentúra DPA.
Evakuácia, spolupráca úradov a záchranná misia
Rozhodnutie prijať zasiahnutú loď bolo podľa španielskeho ministerstva zdravotníctva prijaté v úzkej koordinácii so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Európskou úniou v súlade s medzinárodným právom. Z aktuálneho vývoja a záchranných operácií vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- loď s približne 150 pasažiermi a členmi posádky vyplávala pôvodne z južnej Argentíny a momentálne kotví pri Kapverdských ostrovoch,
- Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) situáciu posudzuje a určuje, ktoré osoby musia byť urgentne evakuované,
- Španielsko už z tohto dôvodu umožnilo okamžitý letecký transport lodného lekára, ktorý sa nachádza v kritickom stave,
- zvyšní ľudia majú pokračovať v plavbe na Kanárske ostrovy, kam by mali doraziť v priebehu troch až štyroch dní,
- ostrovy boli vybrané ako najbližšie vhodné miesto, keďže samotné Kapverdy nemajú dostatočné kapacity na vykonanie takejto operácie.
Presný prístav pre vylodenie zatiaľ nebol určený. Po príchode však musia byť všetci ľudia na palube dôkladne vyšetrení, v prípade potreby liečení a následne bezpečne repatriovaní do svojich domovských krajín.
Neobvyklé šírenie vírusu a vyšetrovanie nákazy
Epidemiologička z WHO Maria Van Kerkhoveová pripúšťa zriedkavú možnosť, že na palube mohlo dôjsť k prenosu hantavírusu priamo z človeka na človeka. O samotnej nákaze a počte obetí sú nateraz známe tieto detaily:
- eviduje sa celkovo sedem prípadov nákazy a tri úmrtia (obete tvoria starší holandský pár a nemecký občan),
- hantavírus sa zvyčajne šíri kontaktom s hlodavcami (vdýchnutím kontaminovaného prachu), prevádzkovateľ lode však kategoricky odmietol tvrdenie o prítomnosti potkanov na palube,
- odborníci preto nevylučujú šírenie medzi ľuďmi v uzavretých priestoroch lode, prípadne infikovanie na miestach navštívených počas plavby.
Výskyt takejto nákazy na lodi je podľa WHO mimoriadne nezvyčajný. Samotný hantavírus môže u infikovaných spôsobiť vysokú horúčku a závažné respiračné ochorenie. Laboratórne testy naďalej pokračujú a európske orgány sa intenzívne pripravujú na príchod plavidla, aby zabránili ďalšiemu šíreniu tohto nebezpečného patogénu.