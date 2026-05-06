Americká vojenská operácia zameraná na zaistenie bezpečnej plavby Hormuzským prielivom, známa ako Projekt sloboda, bude na krátky čas pozastavená. Na sociálnych sieťach to v noci na stredu oznámil prezident USA Donald Trump. Svoje strategické rozhodnutie odôvodnil snahou o sfinalizovanie mierovej dohody s Iránom, ako aj žiadosťami spojeneckých krajín.
Prerušenie operácie a americké vojenské úspechy
Rozhodnutie šéfa Bieleho domu prichádza v čase prebiehajúcich snáh o diplomatické upokojenie situácie v krízovom regióne. Z vyjadrení prezidenta Donalda Trumpa a ďalších predstaviteľov USA vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- krok podľa prezidenta priamo súvisí s „významnými vojenskými úspechmi“ Spojených štátov v kampani proti Iránu,
- rozhodnutie nasleduje aj po priamych žiadostiach Pakistanu a ďalších štátov,
- cieľom dočasného prerušenia je zistiť, či je reálne možné dohodu s iránskymi predstaviteľmi „finalizovať“ a definitívne podpísať,
- americkí predstavitelia potvrdili, že prvá fáza vojenskej operácie sa skončila, no blokáda prielivu zo strany USA naďalej trvá.
Rubiove podmienky mieru a kritika z Teheránu
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio na utorkovej tlačovej konferencii vo Washingtone predstavil konkrétne podmienky pre dosiahnutie trvalého mieru. Z jeho slov a z aktuálnej diplomatickej situácie vyplýva:
- Irán musí bezpodmienečne splniť americké požiadavky týkajúce sa jeho jadrového programu a obnoviť voľný priechod Hormuzským prielivom,
- Spojené štáty považujú svoje kroky v prielive za výlučne obranné, s cieľom pomôcť uviaznutým civilným námorníkom,
- Rubio by privítal, keby Čína počas návštevy iránskeho ministra Abbása Arákčího v Pekingu vyvinula na Teherán tlak k uvoľneniu kontroly,
- Irán naopak americké snahy ostro kritizuje, tvrdí, že blokáda zo strany USA je porušením prímeria a popiera akékoľvek útoky na civilné plavidlá.
Samotný Hormuzský prieliv zostáva aj napriek vojenským operáciám paralyzovaný, čo už spôsobilo prudký rast cien palív a vážne narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Väčšina medzinárodnej lodnej dopravy v oblasti je pre pretrvávajúce napätie naďalej výrazne obmedzená, keďže viaceré veľké nadnárodné prepravné spoločnosti považujú plavbu týmto strategickým prielivom za príliš riskantnú.