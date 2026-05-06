Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok telefonoval so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Rozhovor sa odohral na pozadí pokračujúcich ruských útokov na Ukrajine, ktoré si v ten istý deň vyžiadali životy najmenej 22 civilistov. O mimoriadnom telefonáte informovala agentúra AFP s odvolaním sa na americké ministerstvo zahraničných vecí.
Témy rozhovoru a kontext útokov
Samotný telefonát sa uskutočnil na priamu žiadosť ruskej strany. Z krátkeho vyhlásenia hovorcu amerického ministerstva Tommyho Pigotta vyplývajú nasledovné detaily rozhovoru:
- ministri Marco Rubio a Sergej Lavrov primárne diskutovali o napätých vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom,
- ďalšími kľúčovými témami boli prebiehajúca vojna na Ukrajine a aktuálna situácia týkajúca sa Iránu,
- hovorca však neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti z tohto diplomatického rokovania.
Kritika z Kyjeva a avizované prímerie
Najnovšia vlna vzájomných útokov prišla krátko po tom, ako obe krajiny ešte v pondelok avizovali dočasné zastavenie paľby. K aktuálnemu vojenskému a diplomatickému dianiu je známe nasledovné:
- Moskva vyhlásila jednostranné prímerie pri príležitosti osláv Dňa víťazstva na 8. a 9. mája,
- Ukrajina prisľúbila, že svoje bojové operácie pozastaví už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ),
- ukrajinská armáda však bude aj naďalej tvrdo reagovať na každú útočnú akciu nepriateľa.
Na pretrvávajúcu ruskú agresiu ostro reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Lídrom v Kremli odkázal, že je „absolútny cynizmus žiadať o prímerie s cieľom usporiadať propagandistické oslavy, pričom sa každý deň až do toho momentu vykonávajú takéto raketové a dronové útoky.“