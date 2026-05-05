Pápež Lev XIV. v utorok rázne zareagoval na najnovšie slovné útoky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlava katolíckej cirkvi odmieta obvinenia zo sympatií voči jadrovému Iránu a zdôrazňuje, že jej poslaním nie je politický boj, ale šírenie evanjelia a mieru. O vyhrotenom spore medzi Washingtonom a Svätou stolicou informovali agentúry Kathpress a APA.
Pápežov odkaz Trumpovi a jadrové zbrane
Spor sa opätovne vyostril po tom, čo Donald Trump v rozhovore s konzervatívnym komentátorom Hughom Hewittom vyhlásil, že pápež by „radšej hovoril o tom, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň“. Z reakcie Leva XIV., ktorú predniesol v utorok večer v letnom sídle Castel Gandolfo, vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- „Ak ma chce niekto kritizovať za to, že hlásam evanjelium, mal by tak robiť v súlade s pravdou,“ odkázal americkému prezidentovi,
- zdôraznil, že cirkev sa už dlhé roky konzistentne vyslovuje proti akýmkoľvek jadrovým zbraniam a v tejto otázke neexistujú absolútne žiadne pochybnosti,
- pápež podľa vlastných slov nikdy netvrdil, že Irán by mal získať jadrový arzenál – jeho doterajšie vyjadrenia zahŕňali výzvy na mierové rokovania a kritiku vojny či vyhrážok voči civilistom,
- dodal, že hovorí výlučne v mene biblických učení a cirkvi, a preto nevystupuje ako Trumpov politický rival.
Séria výpadov a záchranná misia Rubia
Najnovší útok je len pokračovaním série výpadov z Washingtonu voči hlave katolíckej cirkvi (ktorá inak pochádza priamo zo Spojených štátov). Americký prezident označil pápeža už v polovici apríla za „slabého v boji proti kriminalite“ a „hrozného v zahraničnej politike“, a to po tom, ako Lev XIV. odsúdil útok USA a Izraela na Irán. K aktuálnemu diplomatickému vývoju a snahe o urovnanie vzťahov je známe nasledovné:
- pápež reagoval na útoky pokojne, pričom uviedol, že sa administratívy Donalda Trumpa nebojí, no na druhej strane sa s ním nechce púšťať do politických debát,
- už predtým k vojenskému konfliktu pridal aj ostrý duchovný odkaz: „Boh nepočúva modlitby tých, ktorí vedú vojnu,“
- už vo štvrtok má pápež prijať vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorého častou úlohou je práve zmierňovanie prezidentových ostrých vyjadrení (najmä vo vzťahu k Európe, NATO či Blízkemu východu),
- „Cestu sme plánovali už skôr, no medzitým sa udiali rôzne veci,“ priznal Rubio v utorok na tlačovej konferencii v Bielom dome s tým, že rokovať plánuje najmä o otázkach náboženskej slobody.
Napriek snahám americkej diplomacie o vyhladenie hrán zostávajú vzťahy medzi Oválnou pracovňou a Svätou stolicou mimoriadne napäté. Štvrtková návšteva Marca Rubia vo Vatikáne tak bude nielen vopred plánovanou diskusiou o náboženskej slobode, ale predovšetkým náročnou diplomatickou misiou na zmiernenie škôd po najnovších útokoch Donalda Trumpa na amerického pápeža.