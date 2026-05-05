Americký prezident Donald Trump vyzval v utorok Irán, aby „konal rozumne“ a uzavrel dohodu o definitívnom ukončení vojny. Šéf Bieleho domu na margo prebiehajúceho konfliktu vyhlásil, že USA „nechcú zabíjať ďalších Iráncov“. Hoci medzi oboma krajinami aktuálne platí krehké prímerie, napätie naďalej pretrváva. O prezidentovej výzve informuje agentúra AFP.
Výzva na dohodu a snaha predísť obetiam
Z vyjadrení amerického prezidenta pred novinármi v Oválnej pracovni na margo ozbrojeného konfliktu s Iránom vyplynuli nasledovné postoje k aktuálnemu dianiu:
- „Mali by konať rozumne, pretože my tam nechceme ísť a zabíjať ľudí. Naozaj to nechceme,“ uviedol Trump,
- k téme možného ďalšieho krviprelievania a vojenských zásahov dodal: „Nechcem to robiť, je to ťažké.“
Porušenie prímeria a jadrová hrozba
Šéf Bieleho domu zároveň odmietol priamo povedať, čo presne by musel Irán urobiť, aby oficiálne porušil už takmer mesačné prímerie. Agentúra AFP však v tejto súvislosti pripomína, že Teherán v uplynulých dňoch vypálil rakety a drony na americké sily a Spojené arabské emiráty. „Zistíte to,“ odkázal prezident k možnej americkej vojenskej reakcii a dodal: „Oni vedia, čo robiť. A čo je dôležitejšie, vedia aj čo nerobiť.“
Trump zároveň obvinil Irán, že ohľadom dohody o ukončení vojny len „hrá hry“. Úmluva podľa neho musí v prvom rade poskytnúť nezvratnú záruku, že ázijská krajina nebude schopná vyrobiť jadrové zbrane. „To, čo sa mi na Iráne nepáči, je, že so mnou komunikujú s toľkým rešpektom, a potom v televízii hovoria, že nekomunikujú s prezidentom. Takže hrajú hry, no dovoľte mi povedať, oni chcú uzavrieť dohodu, kto by nechcel? Keďže vaša armáda úplne zmizla, môžeme vám urobiť, čo len chceme,“ uzavrel svoj tvrdý odkaz do Teheránu úradujúci americký prezident.