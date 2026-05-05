Americký prezident Donald Trump opäť ostro zaútočil na pápeža Leva XIV. a obvinil ho z ohrozovania katolíkov po celom svete. Podľa vyjadrení šéfa Bieleho domu by hlave katolíckej cirkvi údajne nevadilo, keby Irán získal jadrovú zbraň. O najnovšom diplomatickom napätí informuje agentúra DPA.
Kritika pre Irán a väzneného podnikateľa
Americký prezident sa na adresu pápeža vyjadril vo víkendovom rozhovore s konzervatívnym komentátorom Hugom Hewittom. Z jeho reakcie na otázku, či by mal Lev XIV. pri kontaktoch s komunistickou Čínou otvoriť otázku väzneného hongkonského podnikateľa Jimmyho Laia, vyplynula tvrdá kritika vatikánskej politiky:
- „Pápež by radšej hovoril o tom, že je v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň,“ odvetil Trump,
- „Nemyslím si, že je to veľmi dobré. Myslím si, že tým ohrozuje veľa katolíkov a veľa ľudí, ale ak je to na pápežovi, tak dobre,“ dodal k postojom Svätej stolice,
- zopakoval tiež svoje presvedčenie, že pápež si myslí, že je „úplne v poriadku, ak Irán vlastní jadrovú zbraň“.
Pokus o zmier a jasná reakcia Vatikánu
Trump adresoval hlave katolíckej cirkvi opätovnú kritiku krátko pred plánovanou štvrtkovou návštevou amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia vo Vatikáne. Z kontextu mimoriadne napätých vzťahov medzi Washingtonom a Svätou stolicou vyplýva:
- zdroj z Vatikánu pre agentúru AFP potvrdil, že stretnutie šéfa americkej diplomacie s pápežom je priamym pokusom o zmiernenie tohto napätia,
- americký prezident už v apríli pápeža opakovane kritizoval s tým, že je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“,
- podľa analytikov tak šéf Bieleho domu reagoval na pápežovu rastúcu kritiku prebiehajúcej americko-izraelskej vojny proti Iránu,
- Levovi XIV. okrem iného vyčítal aj to, že je podľa neho priveľmi liberálny a „nerobí si dobre svoju prácu“.
Na stupňujúce sa verbálne útoky zo strany americkej administratívy už reagoval aj štátny sekretár Vatikánu. Kardinál Pietro Parolin v utorok pre talianske médiá jasne uviedol, že pápež Lev XIV. bude aj napriek ostrej kritike naďalej pokračovať vo svojej zvolenej ceste, ktorou zostáva neúnavné hlásanie evanjelia mieru pri každej vhodnej i nevhodnej príležitosti.