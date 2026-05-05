Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa verejne poďakoval zdravotníkom, ktorí sa o neho starali počas jeho víkendovej hospitalizácie a lekárskeho zákroku v bratislavskom kardiocentre. Z prostredia prokuratúry pre TASR potvrdili, že šéf prokuratúry bol v nedeľu akútne hospitalizovaný, pričom v súčasnosti sa už zotavuje v domácom prostredí.
Podozrenie na infarkt a rýchla stabilizácia
Správy o náhlej hospitalizácii generálneho prokurátora sa objavili počas uplynulého víkendu. Z dostupných informácií o jeho zdravotnom stave a priebehu hospitalizácie v bratislavskej nemocnici vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- v nedeľu (3. mája) z prostredia prokuratúry pre TASR oficiálne potvrdili, že generálny prokurátor je hospitalizovaný,
- podľa informácií týždenníka Plus 7 dní malo byť dôvodom náhleho prevozu do nemocnice podozrenie na infarkt,
- samotné zdravotnícke zariadenie následne informovalo, že pacient bol po odbornom ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí,
- už v pondelok (4. mája) mali šéfa prokuratúry prepustiť do domáceho liečenia a následnej ambulantnej starostlivosti.
Slová vďaky a dĺžka funkčného obdobia
Krátko po prepustení do domácej liečby sa Maroš Žilinka prostredníctvom sociálnej siete poďakoval ošetrujúcemu personálu. „Ďakujem za profesionálny a ľudský prístup všetkým zdravotníkom pri mojej hospitalizácii a zákroku v bratislavskom kardiocentre CINRE nemocnice na Boroch,“ uviedol generálny prokurátor na margo prístupu špecialistov.
Aktuálne 55-ročný Maroš Žilinka zastáva mimoriadne vplyvnú funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky od 10. decembra 2020. Po náhlom zhoršení zdravotného stavu a absolvovaní nevyhnutného kardiologického zákroku ho teraz čaká zotavovanie v domácom prostredí.