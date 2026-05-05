Odchádzajúci predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v uzavretej skupine Zebra Digitálne občianske kruhy na sociálnej sieti Facebook v utorok otvorene priznal drvivú porážku svojej strany Fidesz. Výsledok aprílových parlamentných volieb, v ktorých triumfovala opozičná strana Tisza, prirovnal k politickému zemetraseniu. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Priznanie porážky a obavy z novej vlády
Premiér a predseda hnutia Fidesz priznal, že napriek intenzívnej kampani maďarskí voliči jasne uprednostnili ponuku strany Tisza a jej prísľub zmeny pred stabilitou, ktorú ponúkala jeho doterajšia vláda. Z jeho slov o budúcnosti krajiny pod novým vedením vyplývajú vážne obavy a varovania pre voličov:
- „Vstupujeme do éry svojvôle,“ varoval premiér pred nastupujúcou mocou,
- od vládnucej strany Tisza očakáva zrušenie ústavných záruk útokmi na prezidenta republiky a ďalších ústavných činiteľov,
- predpovedá tiež podriaďovanie sa politike Bruselu a rušenie sociálnych výdobytkov zavedených Fideszom,
- v krajine sa podľa neho aktuálne formuje nový politický priestor pripomínajúci veľkú liberálnu koalíciu.
Vďaka voličom a rekonštrukcia pravice
Odchádzajúci premiér zároveň poďakoval verným priaznivcom za to, že ani „v náročnom digitálnom priestore nepodľahli globalistickým silám“. Podľa Orbána však oslabený Fidesz vo svojej súčasnej podobe a v opozičnej úlohe už nie je schopný sám obnoviť maďarskú pravicu. Reorganizáciu národných síl a politickú budúcnosť vidí nasledovne:
- oprieť sa chce najmä o menšie občianske kruhy a komunity, ktoré si zachovali vieru v národnú myšlienku,
- vyjadril presvedčenie, že tieto platformy zohrajú kľúčovú úlohu pri nevyhnutnej rekonštrukcii strany,
- hlavným cieľom bude zachovanie konzervatívnych hodnôt vybudovaných v uplynulých 16 rokoch.
Pre samotný Fidesz sa tak podľa slov odchádzajúceho ministerského predsedu začína celkom nová a mimoriadne náročná etapa. „Krajina si vyžaduje úplnú reorganizáciu národných síl. Pre Fidesz sa začína obdobie zomknutia, spoločného uvažovania a obnovy,“ uzavrel svoj prejav k priaznivcom Viktor Orbán.