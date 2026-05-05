Od dnešnej polnoci hrozí na horách v niektorých severných a stredných okresoch Slovenska mimoriadne silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto pred blížiacou sa víchricou vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá potrvá až do 6.00 h ráno. O hroziacom nebezpečenstve ústav informuje verejnosť na svojom oficiálnom webe.
Zasiahnuté okresy a horské oblasti
Výstraha pred silným vetrom platí primárne pre horské oblasti. Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje v nasledujúcich okresoch:
- Banská Bystrica a Brezno,
- Poprad,
- Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
Rýchlosť vetra a varovanie meteorológov
Meteorológovia pred blížiacou sa zmenou počasia dôrazne varujú turistov aj obyvateľov horských oblastí. Z ich odbornej prognózy vyplývajú nasledovné detaily o sile nočného živlu:
- silný vietor sa očakáva najmä v polohách nad približne 1 500 metrov nad morom,
- v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu,
- priemerná rýchlosť vetra sa bude pohybovať od 70 do 85 kilometrov za hodinu.
„Na horách sa lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili aktuálnu situáciu odborníci zo SHMÚ. Návštevníkom zasiahnutých oblastí sa preto dôrazne odporúča vyhýbať sa vysokohorským túram a dbať na maximálnu osobnú bezpečnosť až do odvolania platných výstrah.