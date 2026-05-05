V Prahe sa v utorok koná ďalšie masové zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií, tentokrát pod údernou hlavičkou Ruky preč od médií! Protestujúci sa podvečer zišli na Staromestskom námestí, odkiaľ plánujú pochodovať až k budove Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici. Organizátor akcie, spolok Milion chvilek, rázne požaduje stiahnutie nového návrhu zákona o médiách verejnej služby. Ten totiž vníma ako otvorenú snahu vlády o politické ovládnutie Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). O stupňujúcom sa spoločenskom napätí informuje spravodajkyňa TASR.
Pochod Prahou a hrozba celoštátnych protestov
Po úvodných prejavoch na Staromestskom námestí nasleduje protestný pochod centrom mesta priamo k Českému rozhlasu. Práve pred jeho budovou si mimochodom politici v utorok pripomenuli 81. výročie Pražského povstania, v ktorom zohral rozhlas kľúčovú úlohu. Z vyjadrení organizátorov a doterajšieho vývoja vyplývajú nasledovné plány:
- „Sme presvedčení, že médiá politikom do rúk nepatria. A sme odhodlaní dať to poriadne najavo,“ uviedol spolok Milion chvilek vo svojej pozvánke,
- podľa organizátorov prišiel čas ukázať politikom, že dokážu rozhýbať nielen jedno námestie, ale celé mesto,
- ak vládna koalícia sporný návrh zákona nestiahne, protesty sa čoskoro rozšíria: budúcu nedeľu zasiahnu regióny a o týždeň neskôr sa opäť vrátia do Prahy,
- naposledy sa podobná akcia konala pred dvomi týždňami, keď študenti odišli z vyučovania a pochodovali priamo k ministerstvu kultúry.
Spor o poplatky a štrajková pohotovosť
Podstatou celého sporu je legislatívny návrh, ktorý v polovici apríla predstavil český minister kultúry Oto Klempíř. Cieľom vlády je od budúceho roka úplne zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou priamo zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto kľúča by ČT aj ČRo dostali na svoju činnosť v roku 2027 paradoxne menej peňazí, ako získajú z poplatkov tento rok.
Samotné médiá vládny návrh ostro kritizujú. Zmena financovania podľa nich otvára nebezpečný priestor vonkajším politickým tlakom a oslabuje redakčnú autonómiu na úkor ich stability. Odbory oboch inštitúcií preto už v reakcii vyhlásili neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vláda akékoľvek ohrozenie demokracie a nezávislosti odmieta. Premiér Andrej Babiš tieto obavy opakovane označil za nezmysel a prisľúbil, že o konečnej podobe návrhu sa bude ešte diskutovať.