Český europoslanec Tomáš Zdechovský z frakcie Európskej ľudovej strany sa pre pochybné prideľovanie európskych dotácií na Slovensku oficiálne obrátil na Európsku komisiu (EK). V písomnej interpelácii žiada od orgánu jasné vysvetlenie, prečo mohli byť európske financie prideľované aj subjektom údajne napojeným na osoby spojené s rozsiahlou korupčnou kauzou Dobytkár. Europoslanec zároveň upozornil na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí v slovenskej platobnej agentúre.
Tiene kauzy Dobytkár a korupčná schéma
Zdechovský vo svojom vyhlásení podotkol, že Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa vážnymi nedostatkami v riadení a kontrole európskych pôdohospodárskych fondov na Slovensku zaoberá už dlhodobo. K pozadiu kauzy zverejnil nasledovné znepokojivé skutočnosti a fakty:
- kauza Dobytkár podľa neho odhalila obrovskú systémovú korupčnú schému v rezorte pôdohospodárstva,
- v rámci nej boli priamo pri prideľovaní dotácií údajne požadované úplatky vo výške 20 až 25 percent z celkovo poskytnutých financií,
- v tomto závažnom prípade figuruje aj známy nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ktorý už bol v súvislosti s kauzou obvinený.
„Európske peniaze nemôžu končiť u ľudí napojených na korupčné štruktúry. Ak sa potvrdzuje, že vplyvové siete okolo kauzy Dobytkár prežili a ďalej majú dosah na pôdohospodárske dotácie, musí Európska komisia konať rýchlo a tvrdo. Nejde len o Slovensko, ale o dôveru občanov v celé európske financovanie,“ uviedol k aktuálnemu stavu Zdechovský vo svojej tlačovej správe.
Výzva pre Komisiu na rázne opatrenia
Od Európskej komisie chce europoslanec exaktne vedieť, či podľa nej najnovšie informácie ukazujú na pretrvávajúce zlyhanie štátu pri riešení konfliktu záujmov v zmysle článku 61 finančného nariadenia EÚ. Zároveň od európskeho orgánu požaduje aktívne kroky:
- aby presne popísala konkrétne opatrenia na ochranu európskeho rozpočtu,
- okamžité využitie nápravných nástrojov, vrátane prípadných finančných opráv a dôkladných auditov,
- zváženie úplného pozastavenia platieb v prípade zistenia závažných manipulácií.
„Ak národné orgány nedokážu zaistiť, že dotácie budú rozdeľované transparentne a bez politického či osobného vplyvu, musí zasiahnuť európska úroveň,“ dodal na záver svojej ostrej interpelácie český europoslanec.