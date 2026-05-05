Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) ostro kritizuje schválenú legislatívnu úpravu z dielne koaličnej SNS, podľa ktorej sa bude môcť stať príslušníkom obecnej polície výlučne občan SR. Hnutie je presvedčené, že zákon je v príkrom rozpore s Ústavou SR aj s právom Európskej únie (EÚ). Vyzýva preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby novelu vetoval, pričom avizuje pripravenosť obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR. O krokoch opozície informovalo TASR mediálne oddelenie hnutia.
Rozpor s ústavou a európskym právom
Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) poukázala v tejto súvislosti na voľný pohyb pracovných síl, tovaru a služieb v rámci únie. „Príslušníkom obecnej polície sa nebude môcť stať napríklad ani český občan, ktorý dlhodobo žije na Slovensku. Cudzinci s trvalým pobytom pritom majú pasívne aj aktívne volebné právo v komunálnych voľbách. Naďalej budú môcť byť obecnými poslancami, ale nie členmi obecnej polície. To popiera akúkoľvek logiku a zdravý rozum,“ podotkla. Z vyjadrení poslankyne Lucie Plavákovej (PS) a ďalších zástupcov hnutia vyplývajú voči zákonu nasledovné výhrady:
- návrh SNS je v priamom rozpore s antidiskriminačným ustanovením ústavy a neexistuje naň žiaden racionálny dôvod,
- v prípade, ak zákon nebude prezidentom vetovaný alebo toto veto koalícia prelomí, hnutie je pripravené podať podnet na Ústavný súd SR,
- samotné obce podľa PS o takúto úpravu vôbec nestoja, pričom sa doteraz nezaznamenal ani jeden prípad problémov so zamestnávaním cudzincov v obecnej polícii,
- predkladatelia zákona popreli zmysel vlastného návrhu, keďže cudzinci zamestnaní do konca roka 2026 môžu v polícii ostať: „Zároveň to vytvára diskriminačné nastavenie, keď sa cudzinci v rovnakej situácii budú môcť ešte v decembri 2026 v obecnej polícii zamestnať, ale v januári 2027 už nie,“ dodala Plaváková.
Prijatie novely a reakcia Andreja Danka
Parlament v utorok definitívne schválil novelu zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej SNS, ktorá podmienku výlučného štátneho občianstva SR zavádza do praxe. Novela má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2027. Pri tých príslušníkoch obecnej polície, ktorí síce nie sú občanmi SR, no budú k 31. decembru 2026 v riadnom pracovnom pomere k obci, sa však bude podmienka štátneho občianstva automaticky považovať za splnenú. Podpredseda NR SR a líder SNS Andrej Danko schválenie tohto návrhu v parlamente privítal a označil za prirodzené, aby bola obecná polícia v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi.