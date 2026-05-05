Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude v priebehu utorka rokovať so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom. Oznámil to počas tlačovej konferencie v arménskom Jerevane s tým, že Francúzsko sa dlhodobo a aktívne zasadzuje za „obnovenie slobody plavby“ v strategickom Hormuzskom prielive. O diplomatických krokoch informuje agentúra AFP.
Odkaz Trumpovi a hrozba európskej „bazooky“
Macron sa v Arménsku zúčastnil na summite lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC). V Jerevane sa pri tejto príležitosti konal aj historicky prvý summit medzi Európskou úniou (EÚ) a Arménskom. Šéf Elyzejského paláca využil túto platformu nielen na blízkovýchodnú diplomaciu, ale aj na ostrú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa za jeho najnovšie „hrozby destabilizácie“ obchodných vzťahov:
- Trump totiž pohrozil zvýšením ciel na dovoz európskych vozidiel do USA z pôvodných 15 na 25 percent,
- Macron v reakcii vyhlásil, že EÚ by v takom prípade mala nekompromisne použiť svoj špeciálny nástroj proti ekonomickému nátlaku (neoficiálne nazývaný „bazooka“),
- „Únia sa vybavila nástrojmi, ktoré by potom museli byť aktivované, pretože presne na to slúžia,“ odkázal do Bieleho domu francúzsky prezident.
Zablokovaný Hormuz a európska námorná misia
Hlavnou témou rozhovorov s Iránom však zostáva kritická situácia na Blízkom východe. Hormuzský prieliv, cez ktorý obvykle prechádza pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu, Teherán po začiatku vojny fakticky zablokoval, čo spôsobilo okamžitý a výrazný nárast cien energií. Situácia v regióne sa naďalej vyostruje:
- americký prezident v pondelok oznámil začiatok operácie Projekt sloboda, v rámci ktorej majú americké sily „navigovať“ plavidlá do bezpečia z vôd Hormuzu,
- Irán vzápätí pohrozil priamymi útokmi na plavidlá amerického námorníctva, ak do tohto prielivu vôbec vstúpia,
- iránske médiá už dokonca informovali o údajnom útoku na vojenskú loď USA pri prístave Džásk,
- Spojené kráľovstvo a Francúzsko sa pre vyhrotenú situáciu snažia o vytvorenie samostatnej námornej misie, o ktorej už rokovali so zástupcami viac ako 50 krajín.
Očakávané utorkové rokovania medzi Emmanuelom Macronom a Masúdom Pezeškijánom tak budú prebiehať v mimoriadne napätej atmosfére. Kým Spojené štáty volia pod vedením Donalda Trumpa v zálive tvrdý silový prístup, Európa sa na čele s Francúzskom a Britániou snaží o presadenie vlastnej bezpečnostnej misie a diplomatické odblokovanie kľúčovej námornej trasy.