Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR z radov KDH, Progresívneho Slovenska (PS), SaS a nezaradená poslankyňa Jana Bittó Cigániková iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru pre pozastavenú výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) rázne žiadajú vysvetlenie, prečo strategický projekt stojí a čo bude so stámiliónovými financiami.
Podozrenia z chaosu a bezpečnostné riziká
Opozícia má podľa slov poslanca Petra Stachuru (KDH) vážne podozrenia z netransparentnosti. Na rokovanie výboru preto žiadajú prizvať oboch spomínaných ministrov, ako aj povereného podpredsedu vlády Tomáša Druckera. Z utorkovej tlačovej konferencie vyplynuli nasledovné požiadavky a pochybnosti opozičných politikov:
- chcú zistiť, kto aktuálne dozoruje stavbu a prečo sa na problémy so statikou prišlo až po postavení niektorých nadzemných podlaží,
- „Chceme sa pýtať na kvalitu nielen nadzemných podlaží, ktoré sú verejné, ale táto stavba obsahuje aj podzemné podlažia, ktoré majú slúžiť obrane a kde môžu byť rovnaké pochybenia,“ upozornila Jana Bittó Cigániková,
- poslankyňa zároveň poukázala na nejasnosti týkajúce sa zazmluvnených dodávateľov a celkových cien,
- Tomáš Szalay (SaS) zdôraznil, že nemocnica do nasledujúcich volieb postavená nebude a projekt si bude vyžadovať spoluprácu súčasnej i budúcej vlády.
Spor o milióny a reakcia úradov
Poslanec Oskar Dvořák (PS) varoval, že Slovensku hrozí prepadnutie 195 miliónov eur z plánu obnovy. „Ministri Šaško a Drucker pritom pôsobia, akoby sa nič nedialo – akoby stovky miliónov eur boli samozrejmosť a doslova rástli na strome,“ vyhlásil s výzvou na okamžité rokovania s Európskou komisiou.
Minister Kamil Šaško však opozičné obavy opätovne odmietol a tvrdí, že peniaze ohrozené nie sú. Ku kritike sa v rozsiahlom stanovisku pridal aj Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý tvrdenia PS označil za neopodstatnené strašenie verejnosti:
- záväzkom štátu je vybudovať 1 287 lôžok (hrubá stavba) a 1 190 lôžok (plne vybavené nemocnice),
- v prípade nemocnice v Prešove vláda podmienila čerpanie uzatvorením zmluvy o financovaní z plánu obnovy, k čomu reálne nedošlo,
- to však podľa úradu automaticky neznamená stratu peňazí – celá alokovaná suma 195 miliónov eur zostáva naďalej k dispozícii na iné oprávnené projekty výstavby nemocníc s využitím až do roku 2028.
Samotné Ministerstvo obrany SR uzavrelo zmluvu na masívnu modernizáciu prešovskej nemocnice s konzorciom Bekor vlani na jeseň, a to v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Megaprojekt s pôvodným termínom dokončenia v roku 2027 však rezort minulý týždeň nečakane pozastavil pre nevyhnutnú kontrolu kvality nosných prvkov stavby. Minister obrany Robert Kaliňák už medzičasom pripustil, že termín odovzdania nemocnice sa posunie.