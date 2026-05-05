Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) preveruje mimoriadne vážne podozrenie, že na výletnej lodi uviaznutej pri pobreží Kapverd dochádza k prenosu nebezpečného hantavírusu priamo z človeka na človeka. Z celkového počtu siedmich potvrdených či podozrivých prípadov si nákaza doposiaľ vyžiadala už tri ľudské obete.
Podozrenie na komunitné šírenie a evakuácia
Riaditeľka WHO pre epidémie a pandémie Maria Van Kerkhovová k aktuálnemu vývoju na palube uviedla pre novinárov nasledovné kľúčové zistenia a plány:
- „Domnievame sa, že medzi skutočne blízkymi kontaktmi môže dochádzať k určitému prenosu z človeka na človeka,“
- existuje silné podozrenie, že prvá nakazená osoba nastúpila s vírusom už priamo na výletnú loď, ktorá v súčasnosti nútene kotví pri Kapverdách,
- loď by mala následne zamieriť na Kanárske ostrovy: „Spolupracujeme so španielskymi úradmi, ktoré... uviedli, že loď prijmú, aby sa postarali o úplné vyšetrenie, úplné epidemiologické vyšetrenie, dôkladnú dezinfekciu lode a samozrejme, aby posúdili riziko pre cestujúcich, ktorí sú na palube.“
Madrid však obratom reagoval s tým, že na národnej úrovni zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie o tom, či Španielsko reálne umožní lodi zakotviť na svojom pobreží. Na holandskú výletnú loď MV Hondius už podľa stanice Sky News medzičasom nastúpil špecializovaný zdravotnícky personál s cieľom pripraviť evakuáciu ľudí z plavidla.
Pôvod nákazy a tragická bilancia plavby
Hoci hantavírus zvyčajne primárne šíria hlodavce, WHO na základe svojich zistení vylúčila prítomnosť potkanov na palube a dodala, že celkové riziko pre širšiu populáciu zostáva nízke. Prevádzkovateľ plavidla, firma Oceanwide Expeditions, už v pondelok oficiálne potvrdil úmrtie troch cestujúcich. Z doterajších informácií o samotnej plavbe vyplýva:
- plavidlo smerovalo z argentínskeho mesta Ushuaia v Ohňovej zemi na súostrovie Kapverdy pri západoafrickom pobreží,
- dvaja ľudia tragicky zahynuli priamo na palube lode a jeden bezprostredne po odchode z nej,
- nákaza hantavírusom sa pri laboratórnych testoch doposiaľ s určitosťou potvrdila v dvoch prípadoch.
Svetová zdravotnícka organizácia v utorok spresnila, že okrem dvojice potvrdených prípadov eviduje vážne podozrenie na nákazu aj u ďalších piatich osôb. Do tejto pätice infikovaných nanešťastie patria aj všetci traja pacienti, ktorí zákernej infekcii medzičasom podľahli.